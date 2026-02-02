絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊投手大谷翔平於1月31日（台灣時間2月1日）出席在主場道奇球場所舉行的球迷感謝活動「道奇嘉年華（DodgerFest）」，這也是他今年首度與球迷面對面互動。活動中大谷始終掛著笑容，現場氣氛相當熱烈。美國媒體《Jomboy Media》也轉述了隊友、投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）談及大谷私下真實一面的發言，引發熱烈討論。

葛拉斯諾表示：「我幾乎每天在休息室都能見到他，但久了真的會覺得他很普通。（是好意義的普通）他就是一個沒有架子、非常謙虛的人，這真的太不可思議了。」接著他更語出驚人地說：「如果換成別人處在那種位置，大概早就變成混蛋了，但他完全不是那樣的人！」這番直白又帶點粗口的稱讚，當場讓主持人哈特朗與球隊OB賈西亞帕拉（Nomar Garciaparra）忍不住大笑。

在地方電視台《SportsNet LA》節目中，主持人哈特朗（John Hartung）詢問葛拉斯諾，與無論走到哪裡都像搖滾巨星般受到追捧的大谷翔平共處，日常生活是什麼感覺。這位於2023年休季透過交易加入道奇的右投，談起這名二刀流巨星的人格特質時，用幽默卻極具衝擊力的方式給予最高評價。

大谷上季以打者身分轟出55支全壘打，並重返投手丘，繳出超乎常理的成績，勇奪生涯第4座、也是連續第3年的MVP。不僅場上表現驚人，場外人氣同樣爆棚，始終處於鎂光燈焦點之下。然而在葛拉斯諾眼中，大谷的行事作風卻異常「不符合巨星模板」。