波多黎各WBC退賽風波迎轉機？大聯盟重審球星保險　關鍵48小時倒數

▲Francisco Lindor。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

波多黎各備戰2026世界棒球經典賽（WBC）陷入保險與參賽許可風波後，大聯盟（MLB）態度出現轉圜。波多黎各棒球總會（FBPR）強硬表態後，MLB決定重新評估遊擊手林多（Francisco Lindor）與多名投手的個案，最終結果預計在48小時內出爐，波多黎各也盼能因此找回關鍵戰力。

根據外媒《EL VOCERO》報導，波多黎各棒球總會會長奎勒斯（José Quiles）證實，他於週六與MLB國際賽事資深副總裁史莫（Jim Small）進行視訊會議，希望化解僵局，避免出現波多黎各可能退出本屆經典賽的最壞情況。這場會議約在下午2點30分透過視訊會議舉行，與會者除奎勒斯外，還包括貝爾川（Carlos Beltrán）、索拉（Joey Solá）、威廉斯（Efraín Williams）等人。

奎勒斯向《EL VOCERO》透露，MLB方面認為林多的狀況需要更深入評估，將重新審查，同時也要求重新評估多名投手個案，包括貝里歐斯（José Berríos）、莫蘭（Jovani Morán）、里歐斯（Yacksel Ríos）以及基尼奧內斯（Luis Quiñones）。奎勒斯直言：「我理解這代表他們很可能會批准。」

奎勒斯指出，先前之所以對外發出警告，關鍵在於保險許可核發引發爭議，尤其衝擊到波多黎各核心戰力，「在波多黎各設有賽區，卻無法讓本國明星出賽，是很難被接受的。」其中最受關注的就是原本被視為隊長人選的林多，他因右肘清創手術未獲參賽許可，儘管外界預期他能無限制投入春訓。

不過奎勒斯也坦言，相較於林多，讓球隊更焦慮的是投手戰力瞬間流失，「林多其實已經完全準備好參賽，但我們最大的擔憂在投手群。」他點出若原本規劃的14名投手中一下少了4人，對短期賽制影響巨大。如今MLB啟動重新評估被視為重大轉機，但時間緊迫，波多黎各仍得等待48小時內的最終裁定，因各隊最遲需在週二前完成相關作業。

關鍵字： 波多黎各WBC林多MLB投手2026WBC2026WBC列強

