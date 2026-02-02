運動雲

大谷翔平不投是縮影　日媒談現實面：WBC決定「世界一」仍有距離

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，不過日本隊王牌大谷翔平是否登板投球，成為外界高度關注的焦點。根據日本媒體《體育報知》MLB隨隊記者安藤宏太分析，道奇隊已明確表態，大谷將不會在本屆經典賽登板，背後反映的不只是個人調度，更牽動大聯盟長年以來「球團優先（Team First）」的根深蒂固思維。

WBC要成為真正決定「世界第一」的賽事，恐怕仍需要一段時間。安藤宏太也指出，儘管本屆美國隊集結史上最豪華的大聯盟明星陣容，讓賽事競爭強度再提升，但若要讓WBC真正成為毫無爭議的「世界第一決定戰」，在保險制度、球團與國家隊權責平衡等層面，仍有不少課題有待解決。

安藤宏太指出，大谷翔平於日前出席道奇球迷活動「DodgerFest」時，道奇總教練羅伯斯已直接說明，大谷不會在WBC登板投球。儘管大谷本人仍表示會依身體狀況評估，但在睽違4年重啟二刀流、並以例行賽為最優先考量的前提下，未來很可能僅以打者身分參賽，協助日本隊挑戰連霸。

安藤分析，這樣的決定並非個案。包含佐佐木朗希在內，多名旅美日本選手皆因球團考量而缺席WBC投球任務。對MLB球團而言，支付高額年薪的母隊利益始終優先於國際賽，這樣的現實在經典賽制度下屢見不鮮。波多黎各代表隊就因多名球員無法解決保險問題，一度考慮退賽；原本預計代表委內瑞拉出賽的道奇隊羅哈斯（Miguel Rojas），也因保險問題確定缺席，並坦言「真的非常遺憾」。

以日本隊為例，旅美球員在經典賽前僅能參加3月初的2場熱身賽，幾乎沒有足夠時間進行完整磨合。安藤直言，從備戰節奏與球隊成熟度來看，WBC與足球世界盃、奧運籃球仍存在不小差距。棒球投手需長期承受肩肘負荷，球團更傾向從「預防傷勢」角度直接踩煞車，而非等到意外發生。

【橘貓宵夜隊】攤位前排隊等肉肉 偷插隊還會受貓拳攻擊XD

