「才剛離開球場」最懂現代棒球　平野期待後藤、西田拉近教練與選手距離

▲平野惠一。（圖／記者王真魚攝）

記者胡冠辰／屏東報導

中信兄弟2日正式啟動春訓，在開訓典禮中展開新球季備戰，總教練平野惠一受訪談到今年教練團的新成員，其中包括剛從球員身份退役、轉任教練的後藤駿太與西田明央；平野表示，正因為兩人「才剛離開球場」，反而更能貼近現代棒球與選手需求，對教練團將是重要助力。

平野指出，後藤與西田都還保有第一線球員的視角，「因為剛退役，所以最了解最新、最現代的棒球」，同時也更能體會選手在訓練與比賽中的心理狀態；他認為，這樣的背景讓兩人在與球員溝通、陪伴選手成長方面具備優勢，有助於縮短教練與選手之間的距離。

談到西田明央，平野也特別點出他的多元功能性；平野表示，西田不僅在分析與策略層面能提供協助，對捕手相關的訓練與溝通也相當熟悉，「他能協助的東西很多」，因此對其加入教練團後的表現相當期待。

平野接著強調，教練團的調整並非單一面向考量，而是希望透過不同背景與專長的教練，讓球隊在訓練與比賽中有更多元的支援；他也期盼新加入的教練能在陪伴球員、強化觀念與實務執行之間，為中信兄弟注入新的能量，幫助球隊迎接新賽季的挑戰。

西田明央2013年起效力日本職棒養樂多燕子，期間主要擔任捕手及一壘手，累積超過10年的日職一軍經驗；2024年離開養樂多後，西田明央走訪日本各層級棒球體系，投入基層棒球教學與經驗傳承。

32歲的後藤駿太職業生涯曾效力於歐力士猛牛與中日龍，具備超過10年的日職一軍經驗，2025年正式引退，熟悉日職最新打擊機制以及Driveline系統運用，球團也期待其將最新的打擊觀念與實戰打擊經驗帶給球員，提升團隊在進攻端的整體競爭力。

關鍵字： 中信兄弟、中華職棒、春訓、開訓、平野惠一、後藤駿太、西田明央

【只有黃爸爸能做】遞錢包給黃仁勳簽名「竟抽出1000元」送粉絲！

