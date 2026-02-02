兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

▲中信兄弟領隊劉志威。（圖／記者王真魚攝）

記者胡冠辰／屏東報導

去年台灣大賽無緣奪冠的中信兄弟今（2日）啟動春訓，領隊劉志威在開訓典禮上向全體教練、球員發表談話，回顧球隊近年成果之餘，也直言若要重返總冠軍榮耀，光有成績還不夠，必須從「思維」開始改變，強調持續學習與策略應用，將是新賽季決勝負的關鍵。

劉志威指出，球隊過去兩年都拿下全年度第一，這樣的成績得來不易，背後是長期累積的基礎與團隊文化，「在過去十年當中，我們一直在建立，才有這樣的一個成績。」

不過他也坦言，想要真正站上總冠軍舞台，現況仍不足以滿足，「我們還是要持續進步，所以接下來的這個階段，我希望大家能夠跟我們一起『改變思維』。」

談到球隊近年強化的方向，劉志威特別點出「策略應用」與「專業訓練」的重要性，強調單靠努力訓練技術並不足夠，「因為我們只靠努力的技術訓練，而沒有好的策略應用，是不行的；我們都努力的把自己身體練好，但是我們有沒有正確的資訊，正確的『身體組成』資訊，這些也是重要的。」

▲中信兄弟開訓，彭政閔、高英傑、劉志威、平野惠一。（圖／記者王真魚攝）

為此，中信兄弟在休賽季大力投入學習與交流，「所以在今年的休賽季，我們送了很多包含教練跟選手，分別去美國、去日本學習；到現在為止還有兩個還沒回來，那個我們的捕手雙杰（王峻杰、高宇杰）還在參加日本歐力士的春訓。」

接著劉志威也回應外界對兄弟休賽季「相對安靜」的看法，直言學習本身就是最重要的投資，「所以『學習』這件事情，是我們休賽季最重要的功課，雖然有很多球迷或媒體朋友說，中信兄弟在今年的休賽季比較安靜，但『我們要學習嘛』，所以通常是在比較安靜的環境，所以請大家體諒。」

致詞最後，劉志威以「門票」作為比喻，勉勵全隊正視挑戰、避免自滿，「對我們球隊來講，過去的十年當中，我們也一直不斷地取得『總冠軍賽』的門票；但是，如果我們要保持競爭力、如果要持續地讓我們的團隊更好，那『持續保持學習力』才是我們決勝負最重要的關鍵，才是我們決勝負最重要的武器。」

他也直言，球隊不怕失敗，最怕停滯不前，「所以，我們不怕在過程中面對失敗，但是我們怕我們自己『自滿、停滯不前』。」