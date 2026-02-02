單季49轟火力回歸　蘇亞雷斯1年短約重返紅人

▲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紅人迎回熟悉強打。根據《MLB.com》消息，辛辛那提紅人與自由市場最大咖野手之一、前明星三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）達成協議，雙方簽下1年1500萬美元合約，另附帶2027年價值1600萬美元的雙方選擇權（無買斷金），僅待體檢完成後正式宣布。這筆補強也讓紅人如願補上休賽季最渴望的長打火力。

34歲的蘇亞雷斯曾在2015年至2021年效力紅人，是球迷心中的熟面孔，2019年更單季轟出49支全壘打。2022年因球隊啟動重建，被交易至水手展開生涯新篇章。此次回鍋紅人，預計將以指定打擊為主，同時兼守一、三壘，彈性運用打線。紅人現有兩屆國聯金手套三壘手海伊斯（Ke’Bryan Hayes），以及可守一壘、外野的史提爾（Spencer Steer），蘇亞雷斯的加入讓調度更加靈活。

蘇亞雷斯上季仍展現強大長打能力，單季再度敲出49轟，追平生涯新高，打擊率2成28、OPS .824。他先在響尾蛇短時間內狂轟36發全壘打，隨後被交易回水手，季後賽更在美聯冠軍賽關鍵戰敲出滿貫砲，證明關鍵時刻的影響力依舊在線。

紅人上季以83勝79敗驚險搶下國聯外卡，但團隊進攻數據偏弱，OPS+僅90、全壘打數排名聯盟後段，火力不足成為隱憂。休賽季曾積極追逐史瓦伯（Kyle Schwarber）未果，如今成功簽回蘇亞雷斯，被視為補強攻擊端的重要拼圖。據了解，海盜等隊也曾開出相同甚至更高價碼，但蘇亞雷斯最終選擇回到熟悉的辛辛那提，再度披上紅人戰袍。