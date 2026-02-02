運動雲

>

單季49轟火力回歸　蘇亞雷斯1年短約重返紅人

▲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紅人迎回熟悉強打。根據《MLB.com》消息，辛辛那提紅人與自由市場最大咖野手之一、前明星三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）達成協議，雙方簽下1年1500萬美元合約，另附帶2027年價值1600萬美元的雙方選擇權（無買斷金），僅待體檢完成後正式宣布。這筆補強也讓紅人如願補上休賽季最渴望的長打火力。

34歲的蘇亞雷斯曾在2015年至2021年效力紅人，是球迷心中的熟面孔，2019年更單季轟出49支全壘打。2022年因球隊啟動重建，被交易至水手展開生涯新篇章。此次回鍋紅人，預計將以指定打擊為主，同時兼守一、三壘，彈性運用打線。紅人現有兩屆國聯金手套三壘手海伊斯（Ke’Bryan Hayes），以及可守一壘、外野的史提爾（Spencer Steer），蘇亞雷斯的加入讓調度更加靈活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇亞雷斯上季仍展現強大長打能力，單季再度敲出49轟，追平生涯新高，打擊率2成28、OPS .824。他先在響尾蛇短時間內狂轟36發全壘打，隨後被交易回水手，季後賽更在美聯冠軍賽關鍵戰敲出滿貫砲，證明關鍵時刻的影響力依舊在線。

紅人上季以83勝79敗驚險搶下國聯外卡，但團隊進攻數據偏弱，OPS+僅90、全壘打數排名聯盟後段，火力不足成為隱憂。休賽季曾積極追逐史瓦伯（Kyle Schwarber）未果，如今成功簽回蘇亞雷斯，被視為補強攻擊端的重要拼圖。據了解，海盜等隊也曾開出相同甚至更高價碼，但蘇亞雷斯最終選擇回到熟悉的辛辛那提，再度披上紅人戰袍。

關鍵字： 蘇亞雷斯紅人隊MLB長打火力簽約

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

洋基補強浮現新人選　美媒點名FA菅野智之：十分有價值的一步棋

洋基補強浮現新人選　美媒點名FA菅野智之：十分有價值的一步棋

年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常　「缺點可能要問我老婆」

年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常　「缺點可能要問我老婆」

不放棄第25座大滿貫冠軍夢想　喬科維奇：我一直相信我可以

不放棄第25座大滿貫冠軍夢想　喬科維奇：我一直相信我可以

爆衝突後還是逆轉勇士　獵鷹主帥柯納賽後怒轟「5打8」！

爆衝突後還是逆轉勇士　獵鷹主帥柯納賽後怒轟「5打8」！

澳網決賽10勝0敗紀錄告終　喬科維奇仍幽默盛讚艾卡拉茲：未來10年會常見

澳網決賽10勝0敗紀錄告終　喬科維奇仍幽默盛讚艾卡拉茲：未來10年會常見

國王首位韓援全恩菲正式亮相了！兩套性感裝扮現身、大跳熱舞超有誠意

國王首位韓援全恩菲正式亮相了！兩套性感裝扮現身、大跳熱舞超有誠意

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

ESPN名記點名美聯3大爭冠隊　紅襪僅列第二梯隊引熱議

ESPN名記點名美聯3大爭冠隊　紅襪僅列第二梯隊引熱議

【巴豆夭無？】黃仁勳台語問候+現場投餵車輪餅

熱門新聞

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

洋基補強浮現新人選　美媒點名FA菅野智之：十分有價值的一步棋

年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常　「缺點可能要問我老婆」

不放棄第25座大滿貫冠軍夢想　喬科維奇：我一直相信我可以

爆衝突後還是逆轉勇士　獵鷹主帥柯納賽後怒轟「5打8」！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林益全殊死戰4支0無緣冠軍

2平野惠一曝高宇杰落淚往事

3洋基補強浮現新人選

4年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常

5喬科維奇不放棄第25座大滿貫冠軍夢想

最新新聞

1火箭射手被冠柯瑞系暱稱　湯普森不認同

2王威晨連6年當兄弟隊長、隊史最長

3兄弟休賽季動靜不大？劉志威春訓喊話

4詹皇得知明星賽入選消息　低調回應

5徐若熙練投47球　小久保、城島場邊緊盯

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

日本真的強！陳冠宇認為中華隊也不差　「史上星度最高的一屆」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【我不是變態QQ】店員奔跑接客「內褲意外露出」　顧客嚇壞奪門逃出

【對撞瞬間曝】雲林駕駛突偏移猛撞對向車　車頭全毀5人送醫

【橘貓宵夜隊】攤位前排隊等肉肉 偷插隊還會受貓拳攻擊XD

【太帥了】老夫婦遭痛毆！21歲青年路見不平「鎖喉制伏」

大聲逛JYP「遇到BIGBANG舞者」　抓住逼問：妳跑到這裡工作？！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366