連續22年入選！詹姆斯延續神紀錄　生涯明星賽首度替補出戰

▲洛杉磯湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）連續22年入選明星賽。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA在台灣時間2日早上正式公布2026年明星賽的替補名單，其中最受矚目的莫過於效力洛杉磯湖人隊的「詹皇」詹姆斯（LeBron James），他寫下連續第22年入選明星賽的歷史新頁，繼續推進自己保持的入選總次數與連續入選紀錄，然而值得一提的是，這也是詹姆斯長達23年的職業生涯中，首度以替補球員身分參與這場季中盛會。

在官方公布的西區替補名單中，以火箭隊前鋒杜蘭特（Kevin Durant）為首，這已經是他第16次入選全明星賽，入選次數正式超越傳奇球星鄧肯（Tim Duncan）與賈奈特（Kevin Garnett），躍居史上第4名，僅次於已故球星布萊恩（Kobe Bryant）的18次、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的19次及詹姆斯的22次。

而西區其他入選者還包括多位新面孔，如金塊隊後衛莫瑞（Jamal Murray）、雷霆隊前鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）以及拓荒者隊前鋒阿維迪亞（Deni Avdija），三人皆為生涯首度入選；此外還有灰狼隊一哥艾德華茲（Anthony Edwards）與太陽隊布克（Devin Booker）。

東區替補陣容則由第6度入選的唐斯（Karl-Anthony Towns）領銜，還有騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）、溜馬隊西亞卡姆（Pascal Siakam）以及暴龍隊當家球星巴恩斯（Scottie Barnes）。東區同樣迎來三位首度入選的生力軍，分別是活塞隊中鋒杜倫（Jalen Duren）、熱火隊射手鮑威爾（Norman Powell）以及老鷹隊前鋒強森（Jalen Johnson）。

比較令人意外的是，身為明星賽東道主快艇隊球星的雷納德（Kawhi Leonard）與哈登（James Harden）本次皆遺憾落選。

2026 NBA 全明星完整名單：

西區先發：唐西奇（Luka Doncic）、約基奇（Nikola Jokic）、柯瑞（Stephen Curry）、吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）

西區替補：艾德華茲、莫瑞、霍姆葛倫、杜蘭特、布克、阿維迪亞、詹姆斯

東區先發：安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、布朗森（Jalen Brunson）、馬克西（Tyrese Maxey）、康寧漢（Cade Cunningham）、布朗（Jaylen Brown）

東區替補：米契爾、強森、唐斯、西亞卡姆、鮑威爾、巴恩斯、杜倫