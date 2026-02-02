年收32億也一樣！大谷翔平自曝當爸日常　「缺點可能要問我老婆」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊二刀流球星大谷翔平日前出席球團舉辦的球迷感謝活動「DodgerFest」，與隊友佐佐木朗希一同登台，期間罕見談到自己的「爸爸身分」，一句話意外引發球迷高度共鳴。

根據日媒《Full-Count》報導，活動中被問到「身為父親的優點與缺點」時，大谷笑說，自己的優點是「因為舉得比一般人高，女兒應該覺得滿好玩的」，至於缺點則幽默回應「這個可能要問我太太」，透過翻譯轉述後，立刻讓現場笑聲不斷。

《Full-Count》指出，大谷的這段發言，讓球迷看到他場外溫馨又真實的一面。大谷去年4月迎來長女誕生，平時一向低調的他，這回在公開場合分享育兒小故事，也讓不少家長產生強烈共鳴。

根據美國媒體《Sportico》統計，大谷翔平2025年年收入高達1億250萬美元（約新台幣32億元），在全球運動員中排名第8，場外代言收入更高達1億美元，被外界視為當今最吸金的運動明星之一。

相關片段曝光後，社群平台湧入大量共鳴留言，「爸爸谷好可愛」、「高高舉太高了吧，如果我是女兒一定嚇到（笑）」、「這高度都快碰到天花板了」、「被大谷高高舉起來一定超緊張」、「原來他也跟我們一樣會這樣哄小孩」，不少網友直呼，即便身價驚人，大谷在當爸爸這件事上，依舊和一般家庭沒有兩樣。