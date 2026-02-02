索托點頭參戰！多明尼加WBC陣容再添超級巨星

▲大都會重砲索托（Juan Soto）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，多明尼加再添重量級利多。大聯盟球星、現效力紐約大都會的外野手索托（Juan Soto）正式確認，將代表多明尼加出征2026年經典賽，為國家隊火力再添關鍵拼圖。

繼前一天正式宣布響尾蛇內野雙星馬提（Ketel Marte）、佩多莫（Geraldo Perdomo），以及洋基火球右投杜瓦爾（Camilo Doval）將代表多明尼加出賽後，索托參戰消息再度引起話題。

索托的參賽消息於近日獲得大聯盟相關人士與多明尼加棒球總會證實，他也將繼2023年經典賽後，再度站上國際賽最高舞台。索托具備豐富的大賽經驗與頂級打擊實力，被視為多明尼加爭冠的重要核心之一。

本屆多明尼加由傳奇球星普侯斯（Albert Pujols）擔任總教練，陣容星光熠熠，除索托外，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、馬提等大聯盟好手也陸續傳出將加入國家隊行列，整體戰力被外界評估不輸任何強權。

多明尼加曾在2013年第三屆世界棒球經典賽以全勝之姿奪冠，是史上唯一全勝封王的球隊，2026年目標直指隊史第二冠。隨著索托親口確認參賽，也讓外界對多明尼加的最終名單充滿期待。

2026年世界棒球經典賽將於3月5日至17日舉行，賽事分別在邁阿密、休士頓、東京與聖胡安等地進行。在多名頂級球星相繼點頭參戰的情況下，多明尼加被普遍看好是本屆經典賽最具冠軍相的熱門隊伍之一。