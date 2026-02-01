運動雲

爆衝突後還是逆轉勇士　獵鷹主帥柯納賽後怒轟根本「5打8」！

▲台南台鋼獵鷹、台北富邦勇士 。（圖／PLG提供）

▲台南台鋼獵鷹、台北富邦勇士比賽首節進行不到2分鐘就爆發衝突 。（圖／PLG提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台南台鋼獵鷹1日在主場迎戰台北富邦勇士，繼昨日終結領航猿不敗金身後，獵鷹今日在首節一度落後達16分的逆境下，靠著全隊5人得分上雙與謝宗融末節的關鍵補籃，終場以97比91逆轉勝出，收下主場2連勝，並送給勇士客場5連敗，只是此役開賽不到2分鐘便爆發推擠衝突，獵鷹總教練柯納賽後也直言球隊根本是在「5打8」的情況下艱難取勝。

此役比賽首節進行不到2分鐘，場上氣氛隨即陷入緊繃，勇士洋將古德溫在白薩防守下跳投命中，下落時雙方發生肢體接觸，隨後白薩在回防時刻意緊貼古德溫引爆衝突，兩人當下直接互撞，獵鷹洋將翟蒙隨即衝上前推了古德溫一把，裁判與雙方球員迅速介入將人拉開，但古德溫隨後又在獵鷹板凳席前與主帥柯納爆發口角，最終古德溫、白薩與翟蒙各吞下一次違反運動精神犯規，獵鷹板凳也遭警告一次，勇士首節憑藉強大火力與多達22次罰球機會，一度取得33比20雙位數領先。

然而獵鷹在第二節展開反撲，靠著主控谷毛唯嘉單節8分與謝宗融禁區肆虐，打出一波32比18高潮，半場結束反以52比51超前，下半場雙方持續拉鋸，進入第四節戰成78比78平手時，獵鷹發動一波12比2攻勢奠定勝基，關鍵時刻，替補上場的謝宗融展現本色，先在籃下取分，隨後又在終場前1分03秒搶下關鍵進攻籃板補進2分，幫助球隊取得94比89領先，儘管勇士試圖反擊，但時間已所剩無幾，獵鷹最終順利留住勝果。

▲台南台鋼獵鷹、台北富邦勇士 。（圖／PLG提供）

▲台南台鋼獵鷹謝宗融。（圖／PLG提供）

此役兩隊罰球總數高達76次，其中勇士就有45次，賽後柯納直言「我們不會退縮，即使第一節對方罰球22次我們照樣打，平常練習可以練2對2，但我們沒辦法練5打8，我講了好幾個月但情況沒有改變。」他強調台鋼投入大量資源，但許多球員未得到應有尊重，「身為教練我必須挺身而出，即使被趕出去都無所謂。」
▲台南台鋼獵鷹、台北富邦勇士 。（圖／PLG提供）

▲台南台鋼獵鷹總教練柯納 。（圖／PLG提供）

獵鷹方面，洋將多比攻下全隊最高21分，谷毛唯嘉挹注17分、8助攻，謝宗融繳出本季新高16分、6籃板，勇士方面，古德溫拿下全場最高25分，莫巴耶進帳17分、13籃板，辛特力替補貢獻13分，老將林志傑得到12分。

