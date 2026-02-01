麥卡洛26分15籃板秀全能身手　雲豹退戰神收主場7連勝

運動雲

▲台啤永豐雲豹高錦瑋、麥卡洛 。（圖／台啤永豐雲豹提供）

▲台啤永豐雲豹麥卡洛 。（圖／台啤永豐雲豹提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹1日坐鎮中壢主場迎戰臺北台新戰神，面對「背靠背」連兩日出賽的嚴峻體能考驗，雲豹展現出極強的韌性與團隊合作。在現場2000名球迷的熱情助威下，雲豹克服末節一度被追近的亂流，最終以98比87成功擊退戰神，不僅收下近期勝利，更寫下傲人的主場7連勝紀錄。

比賽開局雙方旗鼓相當，首節戰成21比21平手，戰況陷入拉鋸，次節雲豹洋將麥卡洛開始接管比賽，他展現優異的進攻侵略性，單節獨攬14分帶動全隊攻勢，助雲豹在半場結束時建立起11分的領先優勢。

易籃後，雲豹火力不減，第三節一度將領先分差擴大至將近20分。然而，最末節雲豹球員體能明顯下滑，進攻端陷入短暫當機，戰神趁勢發動反撲，一度將差距縮小至個位數。關鍵時刻，本土後衛高錦瑋挺身而出，個人連拿5分及時止血，隨後克羅馬送出關鍵阻攻並完成快攻灌籃，成功穩住戰局並鎖定勝果。

▲台啤永豐雲豹高錦瑋、麥卡洛 。（圖／台啤永豐雲豹提供）

▲台啤永豐雲豹高錦瑋。（圖／台啤永豐雲豹提供）

雲豹總教練羅德爾賽後表示，背靠背出賽對球員體能是巨大的挑戰，但他對全隊展現的團結精神感到滿意，羅德爾特別點名麥卡洛與汪哲宇，讚許他們在比賽中挺身而出給予球隊實質幫助，儘管第四節受體力影響遭遇亂流，但團隊齊心協力穩住陣腳的表現令他非常滿意。

攻下全隊最高26分並抓下15籃板的麥卡洛則指出，為了這週的二連戰，全隊整週都進行了高強度練習，他個人也做了充足的賽前準備。他感性表示，中壢主場帶給球隊很棒的能量，能在主場維持連勝讓他感到非常開心。

針對末節的低潮，高錦瑋坦言當時大家體能下滑導致得分當機，自己也打得較為急躁。不過他強調，最終能穩住節奏的關鍵在於團隊防守的積極度，這也是能拿下這一勝的核心因素。

雲豹此役多點開花，除了麥卡洛的雙十表現外，克羅馬也繳出22分、7 籃板、5助攻及3抄截的全能成績單；高錦瑋則貢獻20分、6籃板、3助攻，米勒亦有13 分、5 籃板進帳。

關鍵字： 桃園台啤永豐雲豹臺北台新戰神TPBL麥卡洛

