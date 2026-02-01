運動雲

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

▲林益全。（圖／截自CPB官方轉播）

▲林益全。（圖／截自CPB官方轉播）

記者胡冠辰／綜合報導

中國城市棒球聯賽（CPB）立春總冠軍賽今（1日）晚間上演G3最終戰，深圳藍襪憑藉美國籍先發切里（Derrick Cherry）5.2局僅失2分非自責分的好投，外加7局下吳啟銳突破僵局安打的帶動下，最終以4比3力退上海正大龍，系列賽2勝1敗將首屆CPB立春聯賽冠軍獎盃帶回深圳。

本屆CPB立春聯賽自元旦點燃戰火，由深圳藍襪、上海正大龍、福州海俠與廈門海豚4隊參戰；深圳藍襪在例行賽繳出10勝5敗戰績登上龍頭，上海正大龍以第2名之姿晉級，他們在外卡賽淘汰排名第3的福州海俠取得挑戰門票。

雙方在3戰2勝制的總冠軍賽前兩場各取1勝，戰線被推進到最終決勝戰。

此役前半段由藍襪率先掌握節奏，他們在4局下把握攻勢串聯，加上正大龍守備出現瑕疵，單局一口氣攻下3分取得領先，不過藍襪先發切里在6局上遭遇考驗，正大龍把握亂流追平比分將戰局扳成3比3，兩隊回到同一起跑點。

比賽勝負在7局下出現分水嶺。藍襪在一、三壘有人且2出局的關鍵時刻，靠著二棒吳啟銳適時擊出帶有超前分的安打，助隊奠定最後勝基，隨後牛棚接力展現壓制力，王鵬斐與阿庫尼亞（Jose Acuna）相繼登板穩住局面，最後由前統一獅洋投瑞奇之子布爾戈斯（Enrique Burgos）成功關門，守住1分領先差距。

上海陣中焦點打者「神全」林益全本季加盟後曾一度火力驚人，開季短期內打擊率衝破6成，被外界形容為「6割男」；但他在例行賽尾聲手感降溫，最後4戰未敲安，總冠軍賽首戰5打數掛零，第2戰雖單場雙安進帳1分打點回穩，但今日決勝第3戰未能再有突破，4打數0安打，最終無緣替上海添上冠軍榮耀。

數據方面，藍襪今天雖然奪冠，但全場29打數僅出現6安，其中以吳啟銳4打數2安打包含7局下的致勝安最為耀眼，投手部份切里5.2局被敲2安失3分（2責失），送出6次三振1次保送，接手的王鵬斐1.1局無失分拿下勝投，阿庫尼亞與布爾戈斯也力保不失，聯手守成。

正大龍今晚打線可謂悽慘無比，全場30打數僅出現3安，其中開路先鋒李寧、4棒林益全、5棒崔正文與6棒楊晉4打數全繳白卷；敗戰投手則為第2任投手唐政佳，他3.1局被敲3安、3保送失3分。

