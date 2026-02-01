不放棄第25座大滿貫冠軍夢想　喬科維奇：我一直相信我可以

▲Novak Djokovic。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

儘管在決賽4盤不敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），吞下生涯首度澳網決賽敗仗，38歲的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）賽後仍展現強大信念，強調自己不會放棄挑戰史無前例第25座大滿貫冠軍的目標。

喬科維奇在本屆賽事一路過關斬將，4強賽才在一場耗時5盤的激戰中擊敗辛納（Jannik Sinner），但決賽最終仍無法跨越艾卡拉茲這道關卡；22歲的艾卡拉茲也因此成為男子網壇史上完成「生涯全滿貫」最年輕的球員。

賽後被問及是否仍相信自己能奪下第25座大滿貫時，喬科維奇語氣堅定表示：「我一直相信我可以，否則我就不會站上賽場了，這一點我已經說過很多次；能在5盤中擊敗辛納，並且在4盤激戰中真正和卡洛斯拚戰，這本身就是很棒的事，我對第2盤和第3盤的狀態感到失望，因為在一個不可思議的開局後，我一度感覺非常好，但之後情況就改變了。」

他坦言，輸球當下難免苦澀，但整體仍必須正面看待結果，「事情就是如此，這就是運動的一部分；不過當你回過頭來檢視過去這兩週發生的一切，能夠打進決賽，甚至可能只差幾盤就能奪冠，對我來說仍是不可思議的成就。當然，輸球之後會有苦澀的感覺，但即便如此，我還是必須對這個結果感到滿意。」

喬科維奇上一次奪下大滿貫冠軍，已是2023年美國網球公開賽；這位手握24座大滿貫金盃的紀錄保持人，在2025年4大滿貫皆打進4強，卻始終未能更進一步。他也透露，近年調整心態，是自己能持續站在頂尖舞台的重要關鍵。

「過去幾年我降低了自己的期待，這讓我能夠放下那些不必要、額外的壓力；比賽永遠都伴隨著緊張、壓力與負擔，我不希望自己被這些東西壓垮。」喬科維奇說。

他也坦言，不再每一站都被視為最大奪冠熱門，反而帶來正向影響，「稍微不再是每一次都被視為奪冠最大熱門，其實感覺也不錯；我想這在大滿貫最後幾輪時，反而能給你多一點動力。」

本場決賽，喬科維奇先馳得點拿下首盤，第4盤多數時間也與艾卡拉茲僵持不下，但最終仍在3小時2分鐘後敗下陣來；艾卡拉茲也將雙方在ATP生涯對戰紀錄扳成5比5，並包辦兩人交手過的3場大滿貫決賽勝利。

回顧比賽關鍵，喬科維奇直言首盤狀態極佳，「第1盤是我近幾年打得最好的其中一盤，到了第4盤中段，我重新找回了能量與氣勢，也請求觀眾一起投入，他們做到了。」

但勝負往往取決於細節，「在4比4、破發點時出現了一次糟糕的失誤，那一球正手拍，我其實有很好的機會，但在關鍵時刻，我的正手失準了；事情就是這樣，一兩顆球就可能改變比賽的走向，而這正是發生的事，我真的非常失望，自己沒能維持第一盤那樣的感覺，腦中出現了很多『如果當時……』的情境，但你只能接受它。」

值得一提的是，喬科維奇過去10度站上澳網決賽全數封王，本屆賽事則首度失利；他目前在ATP即時排名中位居世界第3，且晉級之路相當特殊，包括第4輪因門希克（Jakub Mensik）退賽直接晉級，8強賽則因穆塞蒂（Lorenzo Musetti）在領先兩盤情況下退賽而受益。

「整體而言，這無疑是一屆非常棒的比賽，我知道要奪冠，大概必須擊敗其中兩位頂尖選手；我擊敗了一位，這很好，也代表我比去年在大滿貫走得更遠了一步，這非常令人振奮、很正面。」喬科維奇接著表示。

對於完成生涯全滿貫、奪下第7座大滿貫冠軍的艾卡拉茲，喬科維奇也給予高度評價，「他的成績證明了他已經非常耀眼的職業生涯，我真的想不到還能用什麼更高的讚美來形容他；他完全配得上來自同儕以及整個網球界給予他的所有稱讚。」

「他是一位非常好、非常年輕的人，有很好的價值觀、很棒的家庭；當然，他已經是一位傳奇級的網球選手，在網球歷史上留下了巨大印記，而他才只有22歲，這真的非常令人印象深刻。」