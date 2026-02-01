布依德再見抄截！夢想家3分險勝海神　驚險守住台中主場

▲福爾摩沙夢想家布依德。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

福爾摩沙夢想家1日於台中洲際迷你蛋迎戰高雄全家海神，雙方從開賽就展開激烈的拉鋸戰，夢想家憑藉著上半場建立的雙位數領先優勢，以及末節布依德的關鍵防守，最終以96比93驚險守住主場勝利。高雄海神此役雖由于煥亞繳出平生涯最佳的10次助攻並攻下全隊最高22分，但在比賽末段因關鍵失誤與24秒違例，遺憾未能完成逆轉。

開局夢想家率先發難，高柏鎧在禁區展現強大破壞力，頻頻站上罰球線，搭配忻沃克首節獨拿8分的火力支援，夢想家在首節末段打出一波8比2攻勢取得領先。次節夢想家加快傳導節奏，蔣淯安與布依德的串聯配合讓分差一度擴大至雙位數，高柏鎧多次在籃下完成二次進攻與補扣，助夢想家以59比46領先進入下半場。

易籃後，高雄海神發動反擊。由於陣中控球陳懷安因喪假臨時缺陣，于煥亞臨危受命扛起主控重任，他在第三節穿針引線，單節送出多次妙傳，加上吳曉謹單節飆進3記三分球轟下13分，海神攜手唐維傑一度將比分追至5分差，夢想家隨後靠著馬建豪與布依德的連線穩住陣腳，並以高柏鎧的強勢爆扣維持領先優勢。

決勝末節戰況進入白熱化，雙方防守強度大幅提升，海神在倒數2分鐘由奧迪傑強攻籃下，加上于煥亞命中大號三分球追至2分差。關鍵時刻，海神因24秒違例喪失追平機會，隨後雖然奧迪傑在終場前7.8秒再拿2分，但最終發球失誤遭到布依德抄截，海神追擊未果以3分之差惜敗。

海神代理總教練朱永弘賽後表示，不會將失敗歸咎於最後一記失誤，球隊今日被搶下太多進攻籃板且整體防守仍需加強。針對「單洋將」作戰的考量，朱永弘解釋是因為新洋將克力斯與奧迪傑尚在磨合中，且球隊四號位戰力充足，于煥亞全場貢獻22分、10助攻、7籃板，賽後他坦言失誤次數過多是首要檢討的目標，比起得分，他更在乎有無達成教練交辦的串聯任務。

夢想家此役5人得分上雙，班提爾攻下全隊最高23分、7籃板，高柏鎧與布依德皆繳出18分、12籃板的雙十表現，忻沃克挹注17分，蔣淯安則貢獻14分並送出8次助攻。總教練簡浩指出，雖然全隊發生20次失誤，但欣見球員在比賽後半段展現的凝聚力，成功處理好每一顆關鍵球，當家本土球星蔣淯安也強調將從後段混亂的局勢中汲取教訓，為接下來的賽程持續修正。