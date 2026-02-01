運動雲

澳網決賽10勝0敗紀錄告終　喬科維奇仍幽默盛讚艾卡拉茲：未來10年會常見

▲Novak Djokovic。（圖／路透）

▲Novak Djokovic。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）1日在澳洲網球公開賽男單決賽中，以2比6、6比2、6比3、7比5擊敗塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic），不僅勇奪生涯首座澳網冠軍，更成為公開年代史上最年輕完成「生涯大滿貫」的男子球員。

本場比賽同時也終結喬科維奇在澳網決賽「10勝0敗」的完美紀錄，讓這位38歲老將追逐史上第25座大滿貫冠軍的腳步再度延後。

前3盤艾卡拉茲取得2比1領先後，第4盤喬科維奇展現招牌韌性，在第2局一口氣化解6個破發點成功保發，但最終仍在第12局遭艾卡拉茲取得再見破發，艾卡拉茲把握首個賽末點，正拍逼使喬科維奇回球出界，歷時3小時2分鐘，正式在墨爾本封王。

這座冠軍讓年僅22歲的艾卡拉茲集滿澳網、法網、溫網與美網4大滿貫金盃，成為公開年代完成此壯舉的最年輕男子球員；他目前累積7座大滿貫單打冠軍，追平傳奇球星麥肯羅（John McEnroe）與維蘭德（Mats Wilander）。

自2023年美網起，艾卡拉茲與宿敵辛納（Jannik Sinner）已聯手包辦近9座大滿貫冠軍，象徵男子網壇正式進入新世代雙雄時代。

吞下澳網決賽生涯首敗的喬科維奇，仍展現王者風度，第一時間向艾卡拉茲送上高度肯定；「恭喜你卡洛斯，這是一個不可思議的賽事，也是令人驚嘆的兩週，恭喜你的教練、你的家人、你的團隊，你正在做的事情，我認為最貼切的形容詞就是歷史性、傳奇性。」

他也幽默補充：「你還非常年輕，還有很多時間，就像我一樣；我相信在接下來的10年裡，我們一定會再見到彼此很多次。」

▲Novak Djokovic。（圖／路透）

艾卡拉茲隨後也在頒獎典禮上向喬科維奇致上高度敬意；「諾瓦克絕對值得全場起立鼓掌，大家都在談我做了多麼了不起的事情，但你所做的一切真的非常鼓舞人心，不只是對網球選手，而是對全世界的運動員。」

「每天與你的團隊投入正確的訓練，在每一項賽事中都打出如此高水準的網球；對我來說，能與你共享更衣室、共享球場，並觀看你比賽，是一種榮幸，非常感謝你所做的一切。」

本場也是艾卡拉茲與喬科維奇連續第2年在澳網交手；去年澳網8強戰中，喬科維奇4盤擊敗艾卡拉茲，不過隨著本場勝利，艾卡拉茲將雙方ATP生涯對戰紀錄扳成5勝5負，且3度在大滿貫決賽對決中全數勝出。

