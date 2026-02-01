快訊／逆轉10冠王喬科維奇！艾卡拉茲奪澳網首冠、成最年輕全滿貫

▲22歲西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

眾所矚目的2026年澳洲網球公開賽男單決賽1日正式登場，22歲的西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）迎戰38歲的塞爾維亞傳奇喬科維奇（Novak Djokovic），歷經超過3小時、4盤激鬥終挾2：6、6：2、6：3、7：5逆轉擊敗喬科維奇，艾卡拉茲不僅抱回生涯澳網首冠，更達成史上最年輕「生涯全滿貫」的超狂紀錄。

雙方一路過關戰將，在準決賽皆歷經史詩級5盤激戰，艾卡拉茲以5小時27分鐘驚險擊退德國一哥茲維列夫（Alexander Zverev），喬科維奇則是以3比2扳倒衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner）。

澳網10冠王喬科維奇首盤就展現極致的接發球技術與底線控制力，雙方在前三個發球局都成功保發，但關鍵出現在第4局，艾卡拉茲出現連續雙誤且回球掛網，送出多個破發點，雖然球王隨即以招牌小球與上網高壓化解兩次危機，但喬科維奇在第三個破發點上抓住機會完成破發，喬科維奇最終在第8局第二度破發，以6比2輕鬆拔得頭籌。

然而次盤，艾卡拉茲展現出球王風采，大幅減少了非受迫性失誤，在第3局艾卡拉茲首度突破喬科維奇的發球局，隨後更在第7局兩度破發成功，成功以6比2回敬對手，將總比分扳成1比1平手。

第三盤戰況進入白熱化，艾卡拉茲明顯加快了比賽節奏，利用強大的身體素質打出許多記好球，他在第5局完成關鍵破發取得領先，並在盤末第9局再度施壓，以6比3拿下，總盤數也以2比1反超。

關鍵第四盤，喬科維奇第2局歷經6次「丟士」艱辛守成，不過艾卡拉茲第9局頂住壓力，接連抽球替自己解危，關鍵第12局再完成「再見破發」，最終以7比5奪下勝利。

▲38歲的塞爾維亞傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／路透）

扳倒喬科維奇這位強勁大前輩，艾卡拉茲也確定以22歲又272天的年紀，打破由同胞傳奇納達爾（Rafael Nadal）保持的24歲又101天，成為史上最年輕「生涯全滿貫」球員。