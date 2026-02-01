運動雲

洋基補強浮現新人選　美媒點名FA菅野智之：十分有價值的一步棋

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

以2026年重奪世界大賽冠軍為目標的紐約洋基，休賽季期間不斷傳出將於自由市場與交易市場補強先發投手的傳聞，然而截至目前為止，仍未成功網羅重量級戰力；特別是在先發輪值方面，王牌柯爾（Gerrit Cole）與左投羅登（Carlos Rodón）皆將迎來復健歸來的賽季，投手深度問題也引發外界關注。

在此背景下，專門追蹤洋基動向的美國媒體《FANSIDED YANKS GO YARD》撰文指出，目前仍是自由球員（FA）身分、前巴爾的摩金鶯投手菅野智之，已成為洋基潛在的補強人選之一。

該媒體分析指出，洋基先發陣容中，本季將有多名投手是傷後或手術後回歸，整體輪值的穩定性令人憂心；同時也提到休賽季透過交易換來的威瑟斯（Ryan Weathers），「實際上會被賦予什麼樣的角色，目前仍不明朗」。

回顧休賽季未能成功補進大咖投手的情況，《FANSIDED YANKS GO YARD》直言：「洋基真正需要的並不是明星投手，他們需要的是能夠穩定吃下局數，以及具備可靠表現的投手，」文章進一步點名菅野，「有可能同時滿足這兩個條件的，正是曾效力金鶯的菅野。」

回顧菅野在金鶯的表現，文中肯定他能在與NPB截然不同的大聯盟賽程與輪值中持續登板的耐久度與適應力：「菅野在大聯盟首季共先發30場，投滿157局；防禦率4.64雖然不是特別亮眼的數字，但他已經完整累積一整季的經驗，未來表現仍有改善空間。」

此外，菅野多項進階數據也為其背書，他的保送率僅5.3%表現相當優秀，強勁擊球率則壓在39.8%，位居聯盟整體第57百分位，菅野仍具備上修表現的可能性。

文章最後總結道：「或許他不是最華麗的選項，但能夠為球隊增加一個選擇，並期待其繳出高於替代等級的貢獻；從這個角度來看，這確實是一筆十分有價值的一步棋。」

