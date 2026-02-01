全恩菲新莊見面會狂放電　大方分享未來想挑戰職棒應援

▲全恩菲台灣首場粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者蔡厚瑄／新北報導

TPBL新北國王球團於1日在「新莊城堡」主場為韓籍啦啦隊女神全恩菲舉辦加盟後的首場個人見面會，全恩菲自去年擔任聖誕主題週嘉賓後，便以甜美形象與活力四射的舞台魅力擄獲大批球迷，如今正式成為 NEW TAIPEI QUEENS 的一份子，在受訪時，全恩菲除了感謝台灣粉絲在陪伴她度過低潮後的熱情支持，更首度表達了對棒球應援的興趣，希望未來能在台灣體壇展現更多樣的面貌。

新北國王於1月14日正式宣布全恩菲加入旗下啦啦隊，去年12月20、21日的國王聖誕主題賽事，當時全恩菲以受邀嘉賓的身分首次踏上台灣職籃地板，憑藉著亮眼外型與親和力，不僅帶動了場邊觀賽氛圍，更在社群媒體上引發熱烈討論，球團看重其專業的應援實力與超高人氣，決定將其納入陣中，並與隨後加盟的金泰琳、李貞潤組成強力的「韓籍三本柱」。

而全恩菲與台灣的緣分其實更早，在先前的世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中，她便曾來台參與應援，憑藉強大的渲染力累積了極高人氣。然而，儘管人氣爆棚，她當時卻遺憾未能如願加入中華職棒的啦啦隊體系，經歷過先前的發展風波與心境轉折，全恩菲在今日見面會中展現了更為成熟的一面。

面對記者詢問加入新北國王是否算是一種「Happy Ending」，全恩菲感性地回應：「過去一年其實經歷了一些比較辛苦和困難的時期，現在能以更好的面貌跟大家見面，我覺得非常開心。」她強調，目前的事業重心已完全轉移至台灣，暫時沒有在其他地區的大型計畫，將致力於在寶島深耕。

雖然目前全恩菲在籃球場上如魚得水，但對於讓她開啟台灣應援之路的棒球賽場，她依然抱持著一份夢想，在被問及是否有意嘗試職棒應援時，全恩菲也表示：「如果未來有機會的話，當然非常有興趣！」