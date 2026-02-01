運動雲

>

勇士、獵鷹開賽不到兩分鐘就有大場面！古德溫、白薩互撞　獵鷹主帥怒噴髒話

▲獵鷹、勇士開賽兩分鐘險全武行，古德溫白薩推擠衝突 。（圖／翻攝自YouTube／PLG）

▲獵鷹、勇士開賽兩分鐘險全武行，古德溫白薩推擠衝突 。（圖／翻攝自YouTube／PLG）

記者蔡厚瑄／綜合報導

PLG職籃又爆發衝突！台南台鋼獵鷹1日在成大主場迎戰台北富邦勇士，首節才開打兩分鐘，勇士洋將古德溫就與獵鷹外籍生白薩爆發推擠衝突，還差點引發雙方險些爆發全武行，獵鷹主帥柯納更是直接對著古德溫爆粗口，狂噴「F」字髒話，讓場面一度緊張起來，不過好在這次雙方很快就被分開，才沒有讓衝突進一步升級。

前役斬斷領航猿不敗金身，獵鷹此戰「背靠背」出賽，迎來戰南下踢館的勇士，未料首節開打才不到2分鐘，勇士洋將古德溫在面對白薩防守挺身跳投得手，不過下落時兩人肢體接觸，隨後在攻守轉換時，白薩刻意緊貼古德溫後背後遂引爆衝突，兩人直接正面互撞，獵鷹另一位洋將翟盟也馬上衝上前還推了勇士莫巴耶一把，好在裁判馬上介入，雙方其餘軮上球員也趕緊將幾人分開，避免衝突擴大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過獵鷹主帥柯納顯然對於古德溫相當不滿，當古德溫離開球場時，對著他不停爆粗口，古德溫一度打算轉往獵鷹板凳席回嗆，所幸最後也被拉開，衝突才沒有蔓延到場下。

隨後聯盟也宣布，古德溫與白薩皆領一次違反運動精神犯規，也互相抵銷，從後方退人的翟蒙也被吹了一次違反運動精神犯規，因此古德溫獲得發球後，勇士也將繼續擁有球權。

這已經是勇士本季第二度和對手爆發衝突，本月11日勇士交手領航猿一役也曾發生洋將哥倫特和李家慷的衝突，兩隊共3名球員遭驅逐出場。
 

關鍵字： PLG衝突事件勇士獵鷹古德溫

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣史上首位世界冠軍！林雨潔埃及奪金、U17世界排名登上第一

台灣史上首位世界冠軍！林雨潔埃及奪金、U17世界排名登上第一

44歲曹錦輝整季0出賽！　福州海峽親揭「狂曹未登板」關鍵原因

44歲曹錦輝整季0出賽！　福州海峽親揭「狂曹未登板」關鍵原因

快艇喬治違反禁藥規定！遭重罰禁賽25場、還損失1170萬美元薪水

快艇喬治違反禁藥規定！遭重罰禁賽25場、還損失1170萬美元薪水

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

國王首位韓援全恩菲正式亮相了！兩套性感裝扮現身、大跳熱舞超有誠意

國王首位韓援全恩菲正式亮相了！兩套性感裝扮現身、大跳熱舞超有誠意

WBC保險爭議延燒！　波多黎各揚言退賽、MLB急開會重審

WBC保險爭議延燒！　波多黎各揚言退賽、MLB急開會重審

快訊／逆轉10冠王喬科維奇！艾卡拉茲奪澳網首冠、成最年輕全滿貫

快訊／逆轉10冠王喬科維奇！艾卡拉茲奪澳網首冠、成最年輕全滿貫

鄭宗哲今冬DFA次數已逼近歷史極端案例　今返中華隊持續備戰經典賽

鄭宗哲今冬DFA次數已逼近歷史極端案例　今返中華隊持續備戰經典賽

韓媒鬆口氣！WBC大谷確定不投球僅打擊　直言壓力大減逃過最壞局面

韓媒鬆口氣！WBC大谷確定不投球僅打擊　直言壓力大減逃過最壞局面

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

【腳滑警報】兄弟你頭太油吧！但鳥界霍諾德登頂沒在怕XD

熱門新聞

台灣史上首位世界冠軍！林雨潔埃及奪金、U17世界排名登上第一

44歲曹錦輝整季0出賽！　福州海峽親揭「狂曹未登板」關鍵原因

快艇喬治違反禁藥規定！遭重罰禁賽25場、還損失1170萬美元薪水

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

國王首位韓援全恩菲正式亮相了！兩套性感裝扮現身、大跳熱舞超有誠意

WBC保險爭議延燒！　波多黎各揚言退賽、MLB急開會重審

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣首位擊劍世界冠軍　林雨潔埃及奪金

2喬治違反禁藥規定　禁賽25場噴3.6億

3福州海峽親揭「狂曹未登板」關鍵原因

4平野惠一曝高宇杰落淚往事

5國王首位韓援全恩菲正式亮相了！

最新新聞

1喬科維奇幽默盛讚艾卡拉茲

2逆轉10冠王喬帥　艾卡拉茲最年輕全滿貫

3洋基補強浮現新人選

4來台發展不受限！全恩菲大方曝想挑戰職棒應援

5披18號亮相宮崎！徐若熙報到軟銀春訓

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

競速滑冰1500公尺無緣獎牌　黃郁婷13日再拚500公尺！

冬奧混血正妹谷愛凌奪金牌　大威廉絲、蘇翊鳴全來祝賀

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【帶回家裱框】萌娃收黃仁勳紅包！雙手合十＋深深鞠躬超有禮貌

恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹

【要出什麼拳】貓一直重複腳腳開花　表情超呆萌XD

【孟婆湯沒喝乾淨？】1歲寶寶幫媽丟垃圾！還會按電梯XD

【人倫悲劇】台中狠母餵藥殘忍殺子！　前夫、男友忍悲現身殯儀館
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366