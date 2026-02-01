勇士、獵鷹開賽不到兩分鐘就有大場面！古德溫、白薩互撞　獵鷹主帥怒噴髒話

▲獵鷹、勇士開賽兩分鐘險全武行，古德溫白薩推擠衝突 。（圖／翻攝自YouTube／PLG）

記者蔡厚瑄／綜合報導

PLG職籃又爆發衝突！台南台鋼獵鷹1日在成大主場迎戰台北富邦勇士，首節才開打兩分鐘，勇士洋將古德溫就與獵鷹外籍生白薩爆發推擠衝突，還差點引發雙方險些爆發全武行，獵鷹主帥柯納更是直接對著古德溫爆粗口，狂噴「F」字髒話，讓場面一度緊張起來，不過好在這次雙方很快就被分開，才沒有讓衝突進一步升級。

前役斬斷領航猿不敗金身，獵鷹此戰「背靠背」出賽，迎來戰南下踢館的勇士，未料首節開打才不到2分鐘，勇士洋將古德溫在面對白薩防守挺身跳投得手，不過下落時兩人肢體接觸，隨後在攻守轉換時，白薩刻意緊貼古德溫後背後遂引爆衝突，兩人直接正面互撞，獵鷹另一位洋將翟盟也馬上衝上前還推了勇士莫巴耶一把，好在裁判馬上介入，雙方其餘軮上球員也趕緊將幾人分開，避免衝突擴大。

不過獵鷹主帥柯納顯然對於古德溫相當不滿，當古德溫離開球場時，對著他不停爆粗口，古德溫一度打算轉往獵鷹板凳席回嗆，所幸最後也被拉開，衝突才沒有蔓延到場下。

隨後聯盟也宣布，古德溫與白薩皆領一次違反運動精神犯規，也互相抵銷，從後方退人的翟蒙也被吹了一次違反運動精神犯規，因此古德溫獲得發球後，勇士也將繼續擁有球權。

這已經是勇士本季第二度和對手爆發衝突，本月11日勇士交手領航猿一役也曾發生洋將哥倫特和李家慷的衝突，兩隊共3名球員遭驅逐出場。

