太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

記者蔡厚瑄／新北報導

TPBL新北國王啦啦隊 NEW TAIPEI QUEENS 日前驚喜宣布韓籍女神全恩菲正式加盟，成為隊史首位韓援，引發球迷熱烈討論。今（1日）「全糖女神」全恩菲於新莊城堡迎來加盟後首場個人見面會，首見實戰球衣標出3萬5千台幣的天價，展現驚人吸金力。

見面會的互動環節中，全恩菲展現出極佳的親和力，在「猜拳大挑戰」與「默契大考驗」等遊戲中全程掛著招牌甜美笑容，親切地為參與遊戲的粉絲加油打氣，現場氣氛十分熱絡。活動中進行的全恩菲首套台灣球隊制服義賣，最終由忠實粉絲以3萬5千台幣得標，創下亮眼紀錄。

針對球衣賣出3萬5千台幣的高價，全恩菲在受訪時表示感到相當驚喜，受訪時感性表示：「首先，這是我在台灣的第一套球隊制服，對我來說意義非凡。非常感謝粉絲以這麼高的金額標下它，希望那位粉絲穿上這件球衣時，能感受到這份心意。」

▲全恩菲台灣首場粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

談到來台灣加入國王隊作為職涯新起點的心情，全恩菲坦言對未來的挑戰充滿期待。雖然目前還沒有具體的個人表演計畫，但她強調未來的賽季還很長：「我會觀察大家在 Instagram 上的建議或許願，努力準備大家喜歡的內容。」展現出她重視與粉絲互動的專業態度。

對於正式加入 NEW TAIPEI QUEENS 啦啦隊，全恩菲給予了團隊極高的評價。她認為Queens是一個非常有特色的團隊，每個成員都有很強烈的個人風格和帥氣感，「練習時大家對我也非常親切友善，很期待未來一起呈現更好的舞台。」

▲全恩菲台灣首場粉絲見面會大跳熱舞。（圖／記者李毓康攝）

當被問及對新北國王陣中哪位球員最為熟悉時，全恩菲害羞地表示，由於上次擔任聖誕嘉賓時太過緊張，所有的心思都花在準備表演上，還沒能仔細觀察每一位球員的場上表現。不過她也向球迷預告，2月14日西洋情人節將是她加盟後的首場正式比賽應援，「到時候我會更努力觀察比賽，找出令我印象深刻的球員。」