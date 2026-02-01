運動雲

國王首位韓援全恩菲正式亮相了！兩套性感裝扮現身、大跳熱舞超有誠意

▲全恩菲台灣首場粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲全恩菲台灣首場粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL新北國王啦啦隊 NEW TAIPEI QUEENS 日前驚喜宣布韓籍女神全恩菲正式加盟，成為隊史首位韓援，引發球迷熱烈討論。今（1日）「全糖女神」全恩菲於新莊城堡迎來加盟後首場個人見面會，不僅誠意十足地準備了多套火辣造型，更重現韓國女團經典名曲〈迷你裙〉，讓現場120名粉絲大飽眼福。

新北國王在2025-26賽季開打時，專屬啦啦隊 NEW TAIPEI QUEENS 仍維持全本土陣容出擊，不過季中先是以由全恩菲（Jeon Eun-bi）擔任聖誕主題周嘉賓「試水溫」。全恩菲去年12月20、21日擔任國王主場聖誕嘉賓時，便以甜美形象與充滿感染力的表現擄獲大量球迷目光。隨後球團確定全恩菲正式加盟，並陸續網羅金泰琳（Kim Tae-rim）與李貞潤（Lee Jeong-yun）攜手入隊，從原先的「0韓援」迅速組成強力的韓籍三本柱。

身為隊史首位韓國外援，球團特別在主場暖身球場為全恩菲舉辦個人粉絲見面會。本次活動採限額120名參加，售票分為VVIP粉絲區與VIP應援區，門票在三階段售票期間一開賣即迅速秒殺，展現出其驚人的人氣。見面會開場時，全恩菲身穿粉色黑黃邊剪裁性感的QUEENS啦啦隊制服亮相，大方展現A4小蠻腰與白皙逆天長腿，搭配黑色網襪與黑長靴帶來勁歌熱舞。隨後全恩菲也展現親和力，在「猜拳大挑戰」與「默契大考驗」等遊戲中為參賽粉絲加油打氣，現場氣氛十分熱絡。

▲全恩菲台灣首場粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲全恩菲台灣首場粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

活動後半段全恩菲再度變裝，以成熟性感姿態驚艷全場。她換上性感白襯衫，搭配開岔至大腿根部邊緣的黑色窄裙，踏著細跟高跟鞋並戴上黑色粗框眼鏡化身為「性感 OL」。她以純熟的舞蹈動作與充滿魅力的眼神放電，重現AOA經典的〈迷你裙〉舞姿，優美的身材曲線與專業舞技讓進場的120名粉絲直呼不虛此行。隨著見面會圓滿落幕，全恩菲也準備好將這股熱情帶回正式球賽中，與所有新北國王球迷共同守護新莊城堡主場。

▲全恩菲台灣首場粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲全恩菲台灣首場粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 新北國王全恩菲韓援啦啦隊見面會

