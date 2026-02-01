運動雲

拚日美200勝還差35勝　前田健太樂天春訓首日搶先開練

▲前田健太。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

樂天金鷲新戰力前田健太正式亮相！金鷲1日在沖繩金武町展開一軍春訓，前田健太於訓練首日便率先進入牛棚練投，穿插二縫線速球共投出18球，吸引約50名媒體與超過百名球迷到場關注，總教練三木肇也在場全程緊盯。

前田健太去年休賽季加盟樂天，這是他自2015年轉戰美國職棒後，睽違11年再度回到日本參加春訓；他身穿背號18號球衣登場，該背號過去至2024年由田中將大所使用，前田完成暖身與傳接球後，成為全隊第一位進入牛棚投球的投手。

日媒《Full-Count》報導提及，在教練團注視下，前田讓捕手坐捕進行正式投球練習，每一球都向牛棚捕手清楚說明球路與高度，內容包含二縫線速球在內，共完成象徵自身背號的18球；投球結束後，前田也與三木肇監督短暫交流。

前田健太2006年以高中生選秀第1輪指名加入廣島東洋鯉魚，2008年拿下9勝迅速嶄露頭角，並在2010年、2015年兩度榮膺央聯最多勝與澤村賞；效力廣島9年間累積97勝後，他於2015年休賽季透過入札制度轉戰洛杉磯道奇。

旅美期間，前田健太先後效力明尼蘇達雙城與底特律老虎，在大聯盟合計拿下68勝；2024年球季他於老虎迎接開幕，被定位為中繼投手出賽7場，但因防禦率7.88表現不理想，於5月遭到釋出。

之後曾於芝加哥小熊與紐約洋基體系3A出賽，未能重返大聯盟，在3A合計出賽20場，成績為6勝7敗、防禦率5.40。

37歲的前田健太職棒生涯已累積日職97勝、大聯盟68勝，日美通算165勝，距離成為繼野茂英雄、黑田博樹、達比修有、田中將大之後，第5位達成「日美通算200勝」的投手仍差35勝；樂天球團也期待這位經驗豐富的右投，能在新球季扮演投手陣核心角色。

