打到40歲！弗里曼與大谷熱情相擁後談未來　盼大聯盟生涯滿20年　

▲洛杉磯道奇球星弗里曼（Freddie Freeman）出席在道奇體育場舉辦的球迷感謝活動。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇球星弗里曼（Freddie Freeman）1日出席在道奇體育場舉辦的球迷感謝活動「道奇嘉年華」時，公開表示希望能以40歲仍在役為目標，持續征戰大聯盟。

在活動舞台上的談話環節中，當被問到「還想打多久」時，弗里曼坦言自己早已有所規劃；他笑著表示：「我現在的合約還剩下2年，其實我一直都在想，如果能在大聯盟打滿20年現役，那會是件相當帥氣的事，所以這樣算下來，大概還要再打4年。」

弗里曼2007年MLB選秀會第2輪第78順位被亞特蘭大勇士選中，2010年升上大聯盟後逐步站穩腳步，成為聯盟最具代表性的強打內野手之一；大聯盟生涯至今16個賽季，他已累積出賽2179場，繳出打擊率3成、367轟、1322分打點的頂級成績，安打數來到2431支，其中2022年單季就擊出199支安打。

個人榮譽方面，弗里曼在2020年奪下國聯年度最有價值球員（MVP），並於2024年拿下世界大賽MVP，無論數據或成就都已被視為當代傳奇等級的球星。

活動當天，弗里曼也與隊友大谷翔平在場邊熱情相擁，兩人滿面笑容，展現情誼；弗里曼2022年3月與道奇簽下6年總值1億6200萬美元的合約，合約將於2027年賽季結束後到期。