韓媒鬆口氣！WBC大谷確定不投球僅打擊　直言壓力大減逃過最壞局面

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇大谷翔平確定在世界棒球經典賽（WBC）僅以打者身分出賽、不會登板投球，此一決定不僅震撼球迷，也在同組對手韓國媒體圈引發強烈反應。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）於1日明言：「他在WBC不會投球，這是他本人的判斷。」消息曝光後，韓國媒體一片沸騰，直呼這對韓國隊而言是重大利多。

身處同組的韓國隊，過去始終對大谷可能以「二刀流」姿態出賽高度戒備，如今確定不登板，心理壓力明顯減輕；韓媒《體育東亞》指出：「只擔任指定打擊、不以投手身分出賽，對韓國來說是有利因素，被認為會在對韓國之戰先發的菊池、菅野雖然也不是容易對付的對手，但若再加上大谷可能登板，無疑會成為巨大的負擔。」

《Star News》也以正面角度解讀此事，直言：「這對韓國來說是好消息，如果在東京巨蛋要面對先發投手大谷，將會陷入非常嚴峻的局面；對韓國而言，不得不說是一股順風。」並認為韓國隊已從原本「壓倒性不利」的局面中成功脫身。

不過，並非所有韓國媒體都全然叫好；《Xports News》在肯定大谷決定的同時，也表達遺憾之情：「雖然大谷的決定值得尊重，但同時也留下些許遺憾，全世界為之瘋狂、最具獨特性的『敘情詩』少了一篇。」認為本屆WBC少了一項最具象徵性的看點。

《體育朝鮮》則將焦點放在整體賽事魅力，指出本屆大會集結賈吉（Aaron Judge，洋基）、索托（Juan Soto，大都會）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，藍鳥）、羅利（Cal Raleigh，水手）、史瓦伯（Kyle Schwarber，費城人）等頂級球星，並感嘆表示：「如果大谷能登上投手丘，將能吸引全球棒球迷的目光，世紀對決的機會被封印了。」