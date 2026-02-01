運動雲

澳網決賽喬科維奇、艾卡拉茲巔峰對決　一戰決定兩段傳奇

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026澳洲網球公開賽男單決賽即將登場，西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），將在1日下午迎戰38歲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）；兩人年齡相差16歲，分別站在職業生涯的起點與巔峰尾聲，卻同樣肩負著改寫歷史的重任。

兩位主角皆在準決賽上演「魔術師般的脫逃秀」；艾卡拉茲歷經5小時27分鐘的史詩級5盤大戰，擊敗德國一哥茲維列夫（Alexander Zverev），締造澳網史上最長準決賽紀錄，賽後他直言：「我們把身體推到了極限。」

另一邊，喬科維奇同樣苦戰4小時9分鐘，力退兩屆衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner）完成一場經典之戰，他賽後形容這場勝利是：「我過去十年左右最好的表現之一。」

對艾卡拉茲而言，這不僅是生涯首度闖進澳網決賽，更是邁向「生涯大滿貫」的重要一步；若能奪冠，他將成為史上完成生涯大滿貫最年輕的男子選手。

而喬科維奇則志在追逐個人生涯第25座大滿貫金盃，同時挑戰成為澳網史上最年長的男單冠軍，他目前已10度在墨爾本封王。

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

談到這段逐漸成形的世代對決，喬科維奇表示：「我們每次交手，歷史都在等待著我們；大滿貫決賽，確實有很多東西攸關其中，但對我來說，和我打過的任何一場重要比賽並沒有不同。」

決賽前夕，體能恢復成為最大變數，對此喬科維奇坦言年齡確實是一大考驗：「從生理角度來看，我覺得他恢復起來可能會稍微容易一些；我的備戰一切如常，而且我去年也在這裡擊敗過他，那同樣是一場艱苦的比賽，就讓我們看看，彼此能保持多麼清新吧。」

儘管在去年美國公開賽決賽敗給艾卡拉茲，這位塞爾維亞名將的體能狀態仍讓對手心生敬佩；艾卡拉茲賽後曾盛讚：「他的身體狀態看起來就像25歲一樣，38歲還能維持這種水準，真的很令人佩服。」

兩人近年交手始終難分高下，對戰紀錄由喬科維奇以5勝4負略占上風，但在大滿貫舞台的5次碰頭中，他已輸掉其中3場；技術層面上，接發球表現可能成為勝負分水嶺，雙方最近一次交手中，喬科維奇的一發接發得分率僅16%，遠低於艾卡拉茲的34%，最終讓西班牙球王直落二勝出。

儘管面對年輕世代的強勢崛起，喬科維奇仍未言退；去年在紐約落敗後，他曾坦言：「未來在大滿貫五盤三勝制中，要跨越辛納與艾卡拉茲這道門檻，對我來說將會非常困難；我認為在三盤兩勝制中我機會比較大，但五盤制真的很艱難。」

不過，他隨後也強調：「那將會很困難，但並非不可能。」

對於即將到來的決賽，喬科維奇說得簡單卻堅定：「我很期待，我之所以仍然競技性的打網球，主要就是為了能夠闖進大滿貫決賽。」

而艾卡拉茲則難掩興奮之情：「我真的很高興能在墨爾本打進生涯第一場決賽；這是我追逐、努力了很久的目標，能有機會為冠軍而戰。」

