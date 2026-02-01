大聯盟世家出身！中信兄弟聘美籍打擊教練歐文揚　強化二軍科學化養成

▲歐文揚。（圖／兄弟提供）



記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟球團今（1日）正式公告，聘請美籍打擊教練歐文揚（Owen Young）擔任二軍打擊策略教練，歐文揚具備完整的運動科學背景，並出身於美國職棒大聯盟知名棒球世家，球團期盼能借重其在生物力學與數據分析上的專業，結合其於2025年球季展現的亮眼執教成果，為中信兄弟農場體系注入美式、科學化的訓練新思維。

歐文揚成長於大聯盟環境，其父親為前大聯盟全明星球員Dmitri Young，叔叔則是前大聯盟選秀狀元Delmon Young，自幼耳濡目染頂級棒球文化；加上直至2024年仍以選手身分活躍於球場，使他在指導年輕選手時，能更貼近球員心理與實際需求。

球員生涯期間，歐文揚曾效力於MLB Draft League的Mahoning Valley Scrappers等隊伍，並曾在父親麾下征戰；年僅20多歲的他，選擇提前轉換跑道，專注投入教練工作。

2025年初，歐文揚加入國際知名的Driveline棒球科學訓練體系，期間專研生物力學、運動機能學與解剖學，並擅長運用高科技儀器分析揮棒軌跡、擊球初速等關鍵數據，能以選手易於理解的方式，傳達現代打擊機制的核心概念。

除深厚的理論基礎外，歐文揚亦展現立竿見影的實戰執教能力；2025年球季中期接任Colorado Springs Sky Sox打擊教練後，在短短94場比賽中，成功整合來自美國頂級大學聯盟（Power 4）及前小聯盟體系的潛力選手，打造出OPS高達.859的強勢打線，繳出令聯盟驚豔的成績單。

此外，歐文揚過去也曾為超過70位選手量身打造高效能打擊訓練計畫，服務對象涵蓋大聯盟球星至基層青年選手；其強調「數據驅動」與「揮棒機制優化」的訓練系統，未來將成為中信兄弟二軍養成體系的重要拼圖。

球團期待歐文揚加入後，能透過科學化數據分析，協助選手修正攻擊策略，在提升長打產量的同時，兼顧戰術執行與跑壘速度，打造兼具「破壞力」與「機動性」的團隊打線。

歐文揚已於今日抵台報到，並將於明日正式投入中信兄弟春訓行列，與教練團及選手共同備戰新球季。