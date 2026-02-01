鄭宗哲今冬DFA次數已逼近歷史極端案例　今返中華隊持續備戰經典賽

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

華盛頓國民近日因從讓渡名單選進右投索利安諾（George Soriano），在40人名單額滿情況下，再度將台灣內野手鄭宗哲指定讓渡（DFA）；這已是鄭宗哲本次休賽季第4度遭到DFA，動向再度引發關注。

國民剛在1月29日從讓渡名單中選進鄭宗哲，未料相隔不到一週，球團為補強投手戰力調整名單，只能再次將他移出40人名單；依規定，鄭宗哲被DFA後，仍有7天時間可進行交易、通過讓渡名單由其他球隊承接，或被下放至小聯盟。

回顧近兩個月的動向，鄭宗哲堪稱今冬大聯盟「讓渡轉盤」的代表人物；他在美國時間去年12月19日遭海盜指定讓渡，1月7日被光芒撿走後，隨即於1月12日再度被DFA；1月16日轉至大都會隊，1月21日再次遭DFA；國民於1月29日將他納入體系，如今又因名單調整再度被移出。

依外媒整理，大聯盟歷史上曾出現單一年度效力5支球隊、累計6次遭到DFA的罕見案例，此人為投手德雷克（Oliver Drake），他在2018年球季單季輾轉5支球隊成為經典例子，鄭宗哲目前的讓渡次數，已逐步逼近這類歷史極端案例。

鄭宗哲去年曾短暫登上大聯盟舞台，出賽3場、7打數未敲安，吞下3次三振；上季他在小聯盟3A出賽107場，僅擊出1支全壘打、36分打點，打擊率0.209，OPS為0.578。

外媒日前分析指出，鄭宗哲的定位屬「邊緣型內野深度人選」，守備與跑壘能力具一定吸引力，但打擊表現仍是最大隱憂；過去兩季小聯盟合計打擊率僅.217，wRC+為81，在高階層級適應狀況不理想。

值得一提的是，鄭宗哲今年入選經典賽中華隊集訓名單，今天已再重回集訓陣容中持續投入備戰；在大聯盟未來動向尚未明朗之際，他也同步為國家隊賽事做準備。