WBC保險爭議逼退主力　波多黎各會長嘲諷：美國多想拿金牌

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）將在3月點燃戰火，原本被外界視為奪冠熱門之一的波多黎各，近期卻因保險制度問題接連傳出主力退賽，甚至不排除整隊退出本屆賽事，消息一出引發高度關注。

根據波多黎各媒體《El Vocero de Puerto Rico》報導，凡名列大聯盟40人名單的WBC參賽球員，皆須通過由MLB與球員工會共同認可的保險公司審核，若球員因過往傷病史被判定無法投保，則在賽事期間一旦受傷，除非母隊另行提供保障，否則相關合約將不具效力。

在此規定下，波多黎各國家隊戰力大受衝擊，原本預定擔任隊長的林多（Francisco Lindor ），以及柯瑞亞（Carlos Correa）等多名核心戰將，皆因無法取得保險保障而相繼宣布辭退國家隊；波多黎各棒球聯盟也證實，仍有多位投、打主力未能通過保險審查，戰力下滑已成事實。

對此，波多黎各棒球協會會長基萊斯（Dr. José Quiles）公開表達不滿，直言現行制度對波多黎各極為不利，並質疑為何「只有我們國家的明星球員接連被拒於保險門外」；基萊斯稍早更透露，相關單位已開始評估是否退出本屆WBC，並準備向大會提交正式書面意見，要求檢討並調整相關規範。

基萊斯也不諱言諷刺表示：「如果美國只是想拿金牌，那乾脆自己和日本打個三戰兩勝系列賽就好，不必再浪費我們的時間。」

本屆WBC波多黎各被分在預賽A組，將與古巴、加拿大、巴拿馬及哥倫比亞同組，預賽也將於波多黎各本土舉行。該隊過去曾在2013年、2017年連續兩屆闖進決賽並拿下亞軍，2013年更於準決賽擊敗日本，是歷屆賽事的重要勁旅。如今是否真的選擇退出，最快可能在下週拍板，後續動向仍有待觀察。