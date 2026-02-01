運動雲

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

▲▼2025中職台灣大賽G5，鄭浩均。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職台灣大賽G5，鄭浩均。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟總教練平野惠一昨日出席台日文化交流講座，面對球迷提問，首度揭露主戰捕手高宇杰曾因「不甘心擔任福來喜替補」而在他面前落淚的內幕，另外點名陣中王牌「美美」鄭浩均，看好他是下一位具備挑戰旅外實力的選手。

不服輸的眼淚：高宇杰的職業態度

針對主戰捕手高宇杰，平野惠一給予高度肯定，認為以他的年紀，職業生涯還能蹲捕很長一段時間；平野更透露一段鮮為人知的往事，以此證明高宇杰強烈的求勝心。

「我還記得小高（高宇杰）曾經在我面前哭，問我『為什麼是福來喜先發？』」平野惠一回憶道，當時外籍捕手福來喜坐鎮本壘大關，壓縮了本土捕手的空間，但高宇杰並未因此消沉，反而流下不甘心的淚水；平野認為：「這種身為職業選手、渴望上場的心態是非常重要的。」

此外，回顧去年賽季，平野惠一曾告訴高宇杰：「想休息的時候隨時跟我講。」然而，整季下來高宇杰從未主動喊累；平野透露，只有在捕手教練評估高宇杰身體狀況真的不行時，才會強制換人，展現了這位主戰捕手驚人的毅力。

▲平野惠一1月31日受邀日本台灣交流協會舉辦的文化講座。（圖／截自日本台灣交流協會Facebook）

欽點二號捕手：陳統恩憑「態度」出線

至於二號捕手人選，平野惠一也給出了明確答案；他指出陳統恩是高宇杰也推薦的第2順位人選。

選擇他的原因並非僅看數據，而是他在場下的自律與態度，「他是全隊最早到球場的人，甚至是休假日也會進行自主訓練的選手。」

平野惠一期許：「他必須把握住這次機會，讓大家看到他的表現。」

下一個旅外：「美美」鄭浩均

訪談最後，當被問及台灣目前還有哪位選手具備挑戰旅外的實力時，平野惠一毫不猶豫地提到了中信兄弟的王牌投手「美美」鄭浩均；平野請大家期待鄭浩均未來的發展，言語中透露出對他的信心與厚望。

回顧2019年，當時就讀國立體大的鄭浩均以20萬美元簽約金加盟洛杉磯道奇，他只在新人聯盟投7場共8.1局失5分、防禦率5.40，2022年3月遭道奇釋出，隨後轉戰美國獨立聯盟，同年投入中職季中選秀獲兄弟首輪指名。

關鍵字： 中信兄弟中華職棒

