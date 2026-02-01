運動雲

>

文化講座吸引近300人！平野惠一暢談台日棒球差異　也分享執教心法

▲平野惠一1月31日受邀日本台灣交流協會舉辦的文化講座。（圖／截自日本台灣交流協會Facebook）

▲平野惠一1月31日受邀日本台灣交流協會舉辦的文化講座。（圖／截自日本台灣交流協會Facebook，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟總教練平野惠一昨日前出席由日本台灣交流協會台北事務所主辦的文化講座「日台棒球觀點：平野惠一座談分享」，透過上午、下午兩場座談，分享自身球員與教練生涯經驗，並暢談台日棒球文化差異、選手培育與戰術思維，吸引近300名學生與球迷到場參與。

會中談到來台執教最深刻的印象，平野先自嘲將去年台灣大賽失利歸咎於自己，「是不是加油聲太大，球員太緊張、指令也聽不到才輸球？」隨後笑著澄清只是玩笑；他坦言，台灣球迷的應援聲浪讓他相當震撼，「真的會起雞皮疙瘩，那種熱情在日本也不多見。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲平野惠一1月31日受邀日本台灣交流協會舉辦的文化講座。（圖／截自日本台灣交流協會Facebook）

回顧球員時期的難忘對決，平野提及2002年釜山亞運與王建民的交手經驗，笑稱「一定是投伸卡球，不然我就打到了」，引起現場笑聲；他也分享，來台執教的契機來自過去阪神虎時期的隊友邀請，對方不斷致電遊說，甚至在他開出「想嚇人的高薪條件」後仍爽快答應，最終促成這段緣分。

在談到台日球員文化差異時，平野分享一段讓他印象深刻的經驗；他曾買飲料請球員，卻發現沒有任何人當面道謝，與日本文化截然不同。

直到向球員岳東華詢問，對方回應「感謝會在球場上用表現展現」，讓他當場感動不已，也重新理解台灣球員表達心意的方式。

對於溝通方式，平野也提到翻譯的重要性；他笑說，因為翻譯是女性，球員回應時反而更加溫和，「像是隔了一道防火牆」。

▲平野惠一1月31日受邀日本台灣交流協會舉辦的文化講座。（圖／截自日本台灣交流協會Facebook）

談及總教練的角色，平野直言自己並不感到壓力，但有兩個最重視的原則，「第一是隨時關注選手，甚至比他們的家人、女友還要更注意；第二是不檢討過去，而是提前預測未來的走向。」他強調，培育選手不能只靠教練要求，而是要讓選手主動成長，因此也安排年輕球員赴海外觀察、接受刺激。

在戰術方面，平野坦率表示自己「最討厭觸擊」，但也解釋兄弟觸擊戰術較多的原因在於球隊上壘能力與得點圈效率；他強調，球隊並非只會犧牲短打，也會視狀況執行打帶跑、雙盜壘或給予自由揮擊，「戰術失敗不代表錯誤，重點是整體思考是否能幫助球隊贏球。」

談到捕手培育議題，平野也先為去年未能奪冠向球迷致歉，並說明捕手調度考量；他肯定主戰捕手的企圖心與態度，同時點名陳統恩因自律與投入，被定位為今年的重要戰力之一。

最後被問及旅外潛力選手，平野僅簡短回應「請大家期待美美（鄭浩均）」，留下想像空間；他也再次強調，希望球隊不僅要追求勝利，更要成為能夠長期被球迷支持的常勝軍，持續為台灣棒球注入動能。

關鍵字： 中信兄弟中華職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣史上首位世界冠軍！林雨潔埃及奪金、U17世界排名登上第一

台灣史上首位世界冠軍！林雨潔埃及奪金、U17世界排名登上第一

快艇喬治違反禁藥規定！遭重罰禁賽25場、還損失1170萬美元薪水

快艇喬治違反禁藥規定！遭重罰禁賽25場、還損失1170萬美元薪水

WBC保險爭議延燒！　波多黎各揚言退賽、MLB急開會重審

WBC保險爭議延燒！　波多黎各揚言退賽、MLB急開會重審

有唱老祖宗？悍將潘奕誠、張育豪富邦集團謝年會各抽中10萬大獎

有唱老祖宗？悍將潘奕誠、張育豪富邦集團謝年會各抽中10萬大獎

王威晨看好經典賽中華隊　顏值升級笑稱「換了更帥的隊長」

王威晨看好經典賽中華隊　顏值升級笑稱「換了更帥的隊長」

0比3驚天逆轉！萊巴金娜力退世界球后　成亞洲第3位澳網女王

0比3驚天逆轉！萊巴金娜力退世界球后　成亞洲第3位澳網女王

獵鷹單場轟19記三分破記錄、主場26分大勝　領航猿開季不敗金身被破了

獵鷹單場轟19記三分破記錄、主場26分大勝　領航猿開季不敗金身被破了

鄭宗哲又遭國民DFA！季後第4度逼近紀錄 美媒點出主因

鄭宗哲又遭國民DFA！季後第4度逼近紀錄 美媒點出主因

補強打線穩定度！　鄧愷威前東家一年約網羅3屆打擊王阿拉耶斯

補強打線穩定度！　鄧愷威前東家一年約網羅3屆打擊王阿拉耶斯

4屆MVP大谷調侃山本缺席見面會　笑喊：我又不是世界大賽MVP...

4屆MVP大谷調侃山本缺席見面會　笑喊：我又不是世界大賽MVP...

【又傳丟包！】「小孩太吵」一家4口被請下車　桃園喜來登：已懲處司機

熱門新聞

台灣史上首位世界冠軍！林雨潔埃及奪金、U17世界排名登上第一

快艇喬治違反禁藥規定！遭重罰禁賽25場、還損失1170萬美元薪水

WBC保險爭議延燒！　波多黎各揚言退賽、MLB急開會重審

有唱老祖宗？悍將潘奕誠、張育豪富邦集團謝年會各抽中10萬大獎

王威晨看好經典賽中華隊　顏值升級笑稱「換了更帥的隊長」

0比3驚天逆轉！萊巴金娜力退世界球后　成亞洲第3位澳網女王

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣首位擊劍世界冠軍　林雨潔埃及奪金

2喬治違反禁藥規定　禁賽25場噴3.6億

3WBC波多黎各揚言退賽、MLB急開會

4有唱老祖宗？潘奕誠、張育豪中大獎

5王威晨看好經典賽中華隊：換更帥隊長

最新新聞

1波多黎各會長嘲諷：美國多想拿金牌

2平野惠一曝高宇杰落淚往事

3平野惠一暢談台日棒球差異

4道奇新賽季備戰謹慎

5喬治違反禁藥規定　禁賽25場噴3.6億

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

競速滑冰1500公尺無緣獎牌　黃郁婷13日再拚500公尺！

冬奧混血正妹谷愛凌奪金牌　大威廉絲、蘇翊鳴全來祝賀

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【帶回家裱框】萌娃收黃仁勳紅包！雙手合十＋深深鞠躬超有禮貌

恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹

【要出什麼拳】貓一直重複腳腳開花　表情超呆萌XD

【人倫悲劇】台中狠母餵藥殘忍殺子！　前夫、男友忍悲現身殯儀館

【孟婆湯沒喝乾淨？】1歲寶寶幫媽丟垃圾！還會按電梯XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366