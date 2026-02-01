文化講座吸引近300人！平野惠一暢談台日棒球差異　也分享執教心法

▲平野惠一1月31日受邀日本台灣交流協會舉辦的文化講座。（圖／截自日本台灣交流協會Facebook，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟總教練平野惠一昨日前出席由日本台灣交流協會台北事務所主辦的文化講座「日台棒球觀點：平野惠一座談分享」，透過上午、下午兩場座談，分享自身球員與教練生涯經驗，並暢談台日棒球文化差異、選手培育與戰術思維，吸引近300名學生與球迷到場參與。

會中談到來台執教最深刻的印象，平野先自嘲將去年台灣大賽失利歸咎於自己，「是不是加油聲太大，球員太緊張、指令也聽不到才輸球？」隨後笑著澄清只是玩笑；他坦言，台灣球迷的應援聲浪讓他相當震撼，「真的會起雞皮疙瘩，那種熱情在日本也不多見。」

回顧球員時期的難忘對決，平野提及2002年釜山亞運與王建民的交手經驗，笑稱「一定是投伸卡球，不然我就打到了」，引起現場笑聲；他也分享，來台執教的契機來自過去阪神虎時期的隊友邀請，對方不斷致電遊說，甚至在他開出「想嚇人的高薪條件」後仍爽快答應，最終促成這段緣分。

在談到台日球員文化差異時，平野分享一段讓他印象深刻的經驗；他曾買飲料請球員，卻發現沒有任何人當面道謝，與日本文化截然不同。

直到向球員岳東華詢問，對方回應「感謝會在球場上用表現展現」，讓他當場感動不已，也重新理解台灣球員表達心意的方式。

對於溝通方式，平野也提到翻譯的重要性；他笑說，因為翻譯是女性，球員回應時反而更加溫和，「像是隔了一道防火牆」。

談及總教練的角色，平野直言自己並不感到壓力，但有兩個最重視的原則，「第一是隨時關注選手，甚至比他們的家人、女友還要更注意；第二是不檢討過去，而是提前預測未來的走向。」他強調，培育選手不能只靠教練要求，而是要讓選手主動成長，因此也安排年輕球員赴海外觀察、接受刺激。

在戰術方面，平野坦率表示自己「最討厭觸擊」，但也解釋兄弟觸擊戰術較多的原因在於球隊上壘能力與得點圈效率；他強調，球隊並非只會犧牲短打，也會視狀況執行打帶跑、雙盜壘或給予自由揮擊，「戰術失敗不代表錯誤，重點是整體思考是否能幫助球隊贏球。」

談到捕手培育議題，平野也先為去年未能奪冠向球迷致歉，並說明捕手調度考量；他肯定主戰捕手的企圖心與態度，同時點名陳統恩因自律與投入，被定位為今年的重要戰力之一。

最後被問及旅外潛力選手，平野僅簡短回應「請大家期待美美（鄭浩均）」，留下想像空間；他也再次強調，希望球隊不僅要追求勝利，更要成為能夠長期被球迷支持的常勝軍，持續為台灣棒球注入動能。