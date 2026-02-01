運動雲

道奇新賽季備戰謹慎　史奈爾採「慢速調整」、山本由伸成關鍵變數

▲史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇新賽季備受矚目，但投手戰力的健康與調度仍是球團關注焦點；根據美媒《NEW YORK POST》報導，道奇左投史奈爾（Blake Snell）為迎接新球季，將採取「慢速調整」方式進行備戰，而王牌投手山本由伸則被點名為投手群「最大的課題」，整體先發輪值的運用仍須審慎評估。

《NEW YORK POST》記者哈里斯（Jack Harris）指出，史奈爾上季一路投到世界大賽，累積相當程度的疲勞，因此球團已與他達成共識，調整本季春訓的備戰節奏；在相關報導中，也引用了史奈爾親自談及自身狀況的說法。

史奈爾表示：「我當然希望狀態能夠持續提升，但我必須花時間，讓身體真正恢復到健康的狀態，」他也進一步說明：「在季後賽期間，我已經在那段時間把自己能拿出的全部都拿出來了；不過現在是春訓，沒有必要操之過急，必須等到身體完全、百分之百恢復。」

史奈爾上季因左肩不適，在賽季初期一度脫離戰線，雖然在球季後段成功復出，並在先發輪值中扮演關鍵角色，幫助道奇一路奪下世界大賽冠軍，但整體賽季仍有相當長時間都在進行復健與調整。

針對史奈爾的備戰情況，哈里斯分析指出：「球團已做出明確判斷，刻意讓這名33歲的左投以較慢的節奏進行投球調整；雖然目標仍是趕上3月下旬的開幕戰，但就目前來看，即使在球團內部，也尚未被視為完全確定。」

哈里斯也強調，這樣的做法對道奇而言並不陌生，他指出：「這種態度對道奇來說並不新鮮；球團在投手負擔管理方面，長期以來都選擇相對謹慎的運用方式，始終把投手的長期健康，以及10月的戰力維持，視為最優先考量。」

除了史奈爾之外，焦點也放在王牌山本由伸身上，報導直言他是目前道奇投手群面臨的「最大課題」；「山本由伸上季在例行賽與季後賽合計投了210局，是道奇投手群中最多的投球局數，甚至還在世界大賽第6戰與第7戰連續登板。」

哈里斯補充，山本由伸的負擔並未因此減輕：「他在今春還預計以WBC日本代表身分出賽，這代表他必須比往年更早開始調整，並且在開幕前就必須以全強度狀態投球，這對球團而言無疑是一大考驗。」

此外其他投手狀況也備受矚目，包括上季同樣歷經傷勢困擾的葛拉斯諾（Tyler Glasnow），以及因二刀流身分而讓身體負擔持續受到關注的大谷翔平，道奇本季在先發投手的管理上，仍將是關鍵課題。

至於新賽季的輪值規劃，外界普遍預期佐佐木朗希、席漢（Emmet Sheehan）、史東（Gavin Stone）等人都有機會加入先發輪值；不過整體而言，道奇投手群在春訓初期，勢必仍會在受到上季激戰影響的情況下，小心翼翼地進行調整，為漫長的新賽季做好準備。

【Siri：你好～咕嚕咕嚕】潛水發現手機在口袋裡...荷包好痛

