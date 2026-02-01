場均20.8分卻被3Q！富邦勇士掰了洋將哥倫特

▲富邦勇士宣布洋將哥倫特離隊。（圖／富邦勇士提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

臺北富邦勇士1日一早做出洋將異動，宣布球隊已經與哥倫特（Troy Gillenwater）結束合約關係，對方也已經離隊。

哥倫特自2011年展開職業生涯，曾效力賽普勒斯、以色列、俄羅斯、土耳其、韓國、波多黎各、委內瑞拉、日本、菲律賓等多國聯賽，累積超過15年職籃經歷。

在韓國KBL聯賽期間，他曾拿下聯盟得分王，並入選年度最佳五人陣容，表現備受肯定。2020年加入中國CBA山東隊，效力長達四季，2024年轉戰CBA廣東隊，繳出場均25.9分、7.3籃板、2助攻的優異成績，更曾單場砍下40分、14籃板，展現頂級洋將水準與穩定輸出。

哥倫特本季加盟勇士，效力期間共出賽8場PLG比賽與3場東超賽事，於PLG賽事中場均繳出20.8分、6.9籃板，展現出進攻端的火力與場上影響力，並在多場比賽中適時給予球隊支援，協助團隊穩定戰局。

勇士也在聲明中表示，這次的異動是經過教練團綜合評估球隊人員配置及戰術需求，球團也將持續依賽季進程，滾動式調整陣容配置，以因應接下來的賽事挑戰，最後勇士也表示由衷感謝哥倫特在效力期間對球隊的付出與貢獻，祝福哥倫特未來職業生涯一切順利。

