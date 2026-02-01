運動雲

快艇喬治違反禁藥規定！遭重罰禁賽25場、還損失1170萬美元薪水

▲▼快艇喬治（Paul George）12投11中高效攻下28分。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇喬治（Paul George）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA聯盟於1日宣布費城76人隊前鋒喬治（Paul George）因違反聯盟禁藥規定，將被處以25場不支薪的禁賽處分，禁賽將於今日夏洛特黃蜂的比賽生效，而這對於才剛展現狀態回春跡象的喬治與正力拚季後賽排名的76人隊而言，無疑是沉重的打擊，稍早喬治也正式對外發出聲明。

消息一出，喬治隨即透過《ESPN》發布聲明，除了證實接受處分，也解釋了違規原因，他指出過去幾年自己始終致力於討論心理健康的重要性，然而近期他為自己狀況尋求治療中，卻誤用了不適當的藥物，「我犯下錯誤，服用了不適當的藥物。對於這次的行為，我願意承擔全部責任，並為自己在這段期間做出不佳判斷，向 76 人隊球團、我的隊友以及費城的球迷致上誠摯的歉意。我會專注利用這段時間，確保自己的心理與身體狀態都調整到最佳，等我回歸時，能夠全力幫助球隊。」

然而長達近兩個月的禁賽期，將會為喬治帶來約1170萬美元（約3.6億新台幣）的薪水損失，平均每場比賽就要損失高達47萬美元的薪水。不過喬治的禁賽卻也為76人帶來意外的轉折，由於損失的薪資中有一半不計入豪華稅計算，球隊目前的奢侈稅負擔驟降至126萬美元左右，這讓球團在2月5日交易截止日前，可能不再需要為了避稅而被迫交易禁區大將卓蒙德（Andre Drummond）。

但就戰力層面來看，喬治本賽季出賽27場，場均繳出16.0分、5.1籃板與3.7助攻，且維持38.2%的外線命中率，是球隊重要的組織者與外線威脅。數據顯示，本季當喬治在陣時76人戰績為16勝11負，缺陣時則下滑至10勝10負，其影響力不言而喻，而喬治（Paul George）預計要到3月25日主場迎戰芝加哥公牛之戰才能復出。

對於當家大將遭禁賽，76人總教練納斯（Nick Nurse）坦言真的很難受，但也強調會全力支持喬治度過難關，球隊預計將增加凱烏布雷（Kelly Oubre Jr.）等球員的上場時間來填補空缺。

