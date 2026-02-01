4屆MVP大谷調侃山本缺席見面會　笑喊：我又不是世界大賽MVP...

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平1日出席球隊在主場舉行的球迷感謝活動「道奇嘉年華」，活動期間也接受當地知名體育廣播電台《AM570 LA Sports》專訪，談到未現身活動的隊友山本由伸時，大谷不改幽默本色，展現滿滿「愛的調侃」，與主持人一來一往笑聲不斷。

主持人瓦賽伊（David Vassegh）在訪談中打趣詢問，山本由伸是否因聲勢高漲而有些「得意忘形」，對此，大谷翔平笑著附和表示：「他今天也沒來，而且是直接拒絕的，所以我覺得多少可能有那麼一點這樣的感覺吧。」

當瓦賽伊接著吐槽，明明已經4度拿下年度最有價值球員的大谷本人仍親自出席活動時，大谷則語帶玩笑回應：「我是沒有拿過世界大賽MVP啦，但他有拿過。」一番話讓現場氣氛更加熱絡。

談到自己在日本的高人氣，大谷翔平則相當謙虛說：「因為我沒有回日本，其實不太清楚，不過我想大概是那樣吧。」

大谷目前代言多家日本企業廣告，主持人也半開玩笑詢問，是否擔心長年合作的SEIKO廣告會被山本由伸「搶走」，對此大谷立刻笑著否認：「已經合作好幾十年了，我想應該不會去找山本吧。」

在訪談尾聲，大谷翔平也談及新賽季目標，直言不諱表示：「世界大賽3連霸是最大的目標。」

他進一步強調：「首先必須做到的，是每天都能保持健康狀態持續出賽，我想只要能做到這一點，在那之後一定有機會完成三連霸。」