補強打線穩定度！　鄧愷威前東家一年約網羅3屆打擊王阿拉耶斯

▲阿拉耶斯（Luis Arraez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿拉耶斯（Luis Arraez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人休賽季持續補強戰力，終於在二壘位置找到理想人選；根據多家美媒報導，巨人已與3屆打擊王阿拉耶斯（Luis Arraez）達成共識，雙方簽下一紙1年價值1200萬美元的合約，為球隊打線再添穩定火力。

巨人整個休賽季都在市場上物色二壘升級方案，曾評估交易聖路易紅雀多諾文（Brendan Donovan）、芝加哥小熊霍納（Nico Hoerner）以及華盛頓國民艾布拉姆斯（CJ Abrams），最終轉而鎖定現年28歲、以高打擊率聞名的阿拉耶斯。

阿拉耶斯以頂尖的「球棒控制能力」著稱，生涯7個賽季先後效力明尼蘇達雙城、邁阿密馬林魚與聖地牙哥教士，累積生涯打擊率高達.317，為現役球員最高。

他在過去兩個賽季皆拿下國聯安打王，穩定輸出正是巨人棒球營運總裁波西（Buster Posey）上任後極為重視的特質。

2025年球季，巨人二壘手群整體OPS僅.617，在大聯盟排名並列第26名，進攻火力明顯不足；阿拉耶斯的加入，預期能有效提升打線穩定度，並與三壘手查普曼（Matt Chapman）、游擊手亞當斯（Willy Adames）以及一壘手迪佛斯（Rafael Devers）組成具競爭力的內野核心。

阿拉耶斯上季為教士出賽154場，繳出打擊率.292、OPS.719、8支全壘打的成績，3.1%的三振率更是全大聯盟合格打者最低；不過他的OPS+僅99，為生涯新低，略低於聯盟平均水準。

此外他的守備方面仍是隱憂，阿拉耶斯擅長將球打向全場，但擊球初速並不突出，2025年強勁擊球率僅16.7%，在合格打者中排名墊底；防守數據同樣不理想，自2023年以來累積-35的OAA為大聯盟倒數第二。

上季他主要鎮守一壘，但巨人計畫讓他回到二壘，這也是他自2023年後首次全職回歸該位置，球隊預期將透過施密特（Casey Schmitt）與科斯（Christian Koss）輪替出賽，降低守備風險。

這也是巨人休賽季簽下的第2位自由球員野手，先前已與中外野手貝德（Harrison Bader）完成2年2050萬美元合約；此外投手戰力方面也有所補強，包括先發投手豪瑟（Adrian Houser，2年2200萬美元）、馬勒（Tyler Mahle，1年1000萬美元），以及後援投手亨特吉斯（Sam Hentges，1年140萬美元）與佛利（Jason Foley，1年200萬美元）。

關鍵字： 舊金山巨人MLB

