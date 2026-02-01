曾是洋基補強人選！　白襪1年約網羅全明星外野強打海斯

▲Austin Hays。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥白襪持續補強戰力，據MLB官方記者費恩桑德（Mark Feinsand）指出，白襪已與資深外野手海斯（Austin Hays）達成一年合約共識，合約內容另包含激勵獎金。

30歲的海斯在2025年賽季飽受傷勢影響，因多項傷病共缺席59場比賽，但只要保持健康，仍能展現頂級打擊水準；他曾於2023年入選明星賽，該季的火力表現也讓外界留下深刻印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管出賽數受限，海斯在2025年仍交出不俗成績，OPS達到.768，在至少200次打席的紅人隊球員中排名第2，並在近5個賽季中第4度達成單季15支全壘打。

開季階段，他前28個打數就敲出12支安打，打擊率一度超過3成，直到6月27日仍維持高檔表現，7月最後一週前長打率仍有.500。

季後賽經驗方面，海斯在過去3個賽季皆曾打進季後賽，且分別效力於3支不同球隊；他生涯曾有3個賽季符合打擊王資格，且OPS+均達105以上；2022年與2023年效力巴爾的摩金鶯期間，分別敲出35支與36支二壘安打。

健康狀況仍是海斯生涯後段最大的變數。2025年出賽103場，已比2024年的85場有所回升，但期間他曾受到小腿、腿後肌傷勢，以及腎臟感染等問題困擾；白襪若能妥善控管其出賽節奏，海斯在攻守兩端仍有機會成為球隊重要戰力。