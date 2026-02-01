羅伯斯證實！大谷翔平經典賽不上投手丘　打者身分率日本拚衛冕

▲2023世界棒球經典賽，大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平確定不會在即將到來的世界棒球經典賽登板投球，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）於道奇嘉年華中親自證實，大谷本屆經典賽將僅以打者身分出賽，協助日本武士隊挑戰衛冕。

儘管不會在經典賽登板，大谷對自己在2026年大聯盟例行賽的投手狀態充滿信心，預期能完整待在道奇先發輪值中，力拚球隊3連霸。

大谷透過翻譯表示：「這是一個非常棒的休賽季，大致上一切都跟以往差不多；我想最好的地方在於，今年我沒有受傷，也沒有任何傷勢問題，我的身體非常健康，這點我很慶幸，唯一的變數就是世界棒球經典賽，所以我會稍微提早結束休賽季的調整。」

道奇近兩年休賽季相當緊湊，球隊分別在2024年與2025年於海外開季，並且連續兩季一路打進世界大賽；雖然道奇一向尊重球員參與經典賽的意願，但球團內部仍希望大谷不要在國際賽投球，以確保他能在大聯盟賽場上於投、打兩端都維持最佳狀態。

回顧2023年經典賽，大谷完整展現二刀流實力，冠軍戰中以三振當時仍效力天使隊的隊友楚奧特（Mike Trout）作結，率領日本奪冠，並榮膺賽會最有價值球員（MVP）；羅伯斯指出，是否在2026年經典賽複製同樣角色，最終仍由大谷自行決定。

羅伯斯表示：「我一點也不意外，甚至不能說我感到鬆了一口氣；考量他去年所做的一切、他必須經歷的過程，以及要如何為2026年同時兼顧投球與打擊做好最好的準備，這看起來就是一個正確的決定。」

本屆經典賽，道奇還有其他球員參賽；山本由伸將與大谷一同代表日本出賽，山本在2025年為道奇投出全隊最多的173.2局，並於季後賽再增加37.1局。

史密斯（Will Smith）則將代表美國隊擔任捕手，與近期退休的克蕭（Clayton Kershaw）同隊；金慧成將會披上南韓隊戰袍。

大谷於去年6月重返大聯盟投手丘，當時距離他上一次登板已將近22個月；他在2023年9月接受右手肘第二次重大手術後復出，去年共先發14場，繳出1勝1敗、防禦率2.87的成績，47局投球中送出62次三振。

由於在回歸投手角色的同時仍須擔任指定打擊，大谷選擇幾乎在大聯盟層級完成復健，於賽季後段逐步拉長投球局數；季後賽期間，道奇放寬對他的限制，讓他以一般先發投手方式出賽，球隊也預期未來將持續如此安排。

不過，道奇對於大谷的二刀流負荷仍採取高度謹慎態度；球隊已具備使用6人輪值的條件，讓所有先發投手獲得更多休息時間，同時也會視情況彈性調整，給予大谷更多先發間隔。

羅伯斯最後強調：「我認為他一定會有額外的休息時間，這不會是5天或6天的固定輪值，而是在先發之間會安排休息；但除此之外，也不會再限制他只能投兩、三局，我認為他會被當作一名正常的先發投手來使用。」