WBC保險爭議延燒！　波多黎各揚言退賽、MLB急開會重審

▲Francisco Lindor。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）球員保險問題持續延燒，在波多黎各多名主力球員因未獲保險核准而退出後，波多黎各棒球總會直接揚言不排除全面退出本屆賽事，相關爭議已迫使MLB緊急展開討論，試圖尋求解方。

波多黎各隊隊長、紐約大都會球星林多（Francisco Lindor）日前因保險未過關宣布退出WBC，隨後引發更大反彈聲浪；波多黎各棒球總會會長基萊斯（Dr. José Quiles）公開抨擊賽會參賽條件，直言保險制度對波多黎各造成不公平對待。

基萊斯指出，波多黎各不僅是參賽國之一，更是A組賽事主辦方，比賽地點設於Hiram Bithorn Stadium，卻在保險審核上屢遭阻礙，情況難以接受。

基萊斯直言：「我們正在考慮不參加這一屆世界棒球經典賽，這其實是我們早就討論過的事情；如果我們不是在公平的條件下比賽，那我們就不會參賽，這個決定幾乎已經做出，我們是在發出警告，接下來幾天會觀察事態發展，再做出最終決定。」

據《波士頓環球報》記者希利（Tim Healey）指出，波多黎各的強硬態度已可能促使情勢出現轉折，MLB正考慮重新批准部分先前遭到拒絕的球員參賽資格。

此外，根據《新日報》記者羅薩（Carlos Rosa）報導，波多黎各方面已與WBC主席史莫（Jim Small）合作，正式向MLB主席曼佛瑞（Rob Manfred）提出請求，要求重新審視多名波多黎各球員的保險案例；雙方已於1日召開會議，專門討論相關保險爭議。

林多之所以未獲保險，是因他於去年10月、在大都會賽季結束後不久接受手肘手術；儘管退出WBC，現年32歲的林多仍在近日發表聲明強調，自己將能完整參與大都會春訓，不影響新球季備戰。

然而，受影響的球員遠不只林多，波多黎各名單中共有8名球員相繼退出本屆WBC，包括柯瑞亞（Carlos Correa）、卡拉提尼（Victor Caratini）、莫蘭（Jovani Morán）等人，原因涵蓋傷勢考量與保險未過關等問題。

其他國家同樣受波及；委內瑞拉隊方面二壘手奧圖維（Jose Altuve）與游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）皆因缺乏保險無法參賽，奧圖維所屬的休士頓太空人已要求他退出本屆賽事。

至於36歲的羅哈斯，則被告知因年齡因素未獲保險核准；相關決定讓他相當憤怒，因這極可能是他最後一個大聯盟賽季，也是最後一次為國家出賽的機會。

羅哈斯在道奇嘉年華受訪時直言：「我不認為這樣的事情會發生在美國隊或日本隊身上，我並不是要攻擊任何人，也不是要指責現況，但如果我仍然能在大聯盟為道奇隊出賽，為什麼我不能為委內瑞拉出賽、代表我的國家？」

依照賽程規劃，完整的世界棒球經典賽各國最終名單，將於美東時間2月5日晚間7點正式公布，時間點為名單繳交截止後兩天；保險爭議是否能在期限前獲得解決，仍有待後續發展。

關鍵字： 2026經典賽、2026WBC列強、波多黎各

恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹

﻿

