有唱老祖宗？悍將潘奕誠、張育豪富邦集團謝年會各抽中10萬大獎

▲富邦集團謝年會高雄31日熱鬧登場，富邦悍將多名球員受邀出席，與高雄場富邦集團同仁同歡。（圖／翻攝自Facebook／Fubon Guardians 富邦悍將棒球隊）

▲富邦集團謝年會高雄31日熱鬧登場，富邦悍將多名球員受邀出席，與高雄場富邦集團同仁同歡。（圖／翻攝自Facebook／Fubon Guardians 富邦悍將棒球隊）

記者蔡厚瑄／綜合報導

富邦集團謝年會高雄31日熱鬧登場，富邦悍將多名球員受邀出席，與高雄場富邦集團同仁同歡，提前感受年節氣氛。活動現場氣氛熱絡，其中抽獎環節驚喜連連，悍將球員潘奕誠與張育豪幸運抽中10萬元大獎，為新球季討得好彩頭。

表演環節中，悍將球員辛元旭、李吳永勤、張育豪、高慶麟、黃騰威、劉承佑登台獻唱，帶來「金曲流星雨」演出，成功炒熱全場氣氛；Fubon Angels 則帶來去年推出的單曲《Victory》，以充滿活力的舞蹈表演，與現場同仁一同歡慶。

球團高層也全程參與，領陳昭如與副領隊林威助 今晚與全隊一同共進尾牙，隨隊的日本籍教練團也首度體驗台灣特有的尾牙文化，對熱鬧的活動氛圍留下深刻印象。

典禮最受矚目的抽獎橋段，由「大董」蔡明忠親自抽出幸運得主，最終由潘奕誠與張育豪各自抱回10萬元獎金，成為全場焦點。蔡明忠也在現場勉勵悍將球員們，期許球隊從謝年會開始一路旺到新球季，目標直指總冠軍。

▲富邦集團謝年會高雄31日熱鬧登場，富邦悍將多名球員受邀出席，與高雄場富邦集團同仁同歡。（圖／翻攝自Facebook／Fubon Guardians 富邦悍將棒球隊）

▲富邦悍將潘奕誠與張育豪各自抱回10萬元獎金，成為全場焦點。（圖／翻攝自Facebook／Fubon Guardians 富邦悍將棒球隊）

而領隊陳昭如隨後也在社群媒體上透露，「今晚高雄場是我加入富邦以來最旺的一年，居然有連2位悍將球員，江育豪、潘奕誠抽中10萬大獎，還有綵排中大獎的戴培峰，南北謝年會富邦育樂派出最強主持人，蓁蓁，Anu、Travis、FA和悍將F6，也拿出獨家演出驚豔全場，要一路旺下去！」

