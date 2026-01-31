運動雲

獵鷹單場轟19記三分破記錄、主場26分大勝　領航猿開季不敗金身被破了

▲台南台鋼獵鷹陳范柏彥。（圖／台南台鋼獵鷹提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

PLG聯盟不敗金身31日終於在台南破功！開季拉出11連勝、創下聯盟紀錄的桃園璞園領航猿，作客台南台鋼獵鷹主場踢到鐵板。獵鷹全隊手感熱到發燙，全場42投19中、狂飆破隊史紀錄的19記三分球，命中率高達45.2%，最終以110比84痛宰衛冕軍，26分差的大勝不僅讓獵鷹取得本季對戰領航猿的首勝，更終結了對手跨賽季的連勝神話，成為本賽季首支擊敗領航猿的隊伍。

比賽首節雙方展開激烈的對攻戰，獵鷹展現有備而來的進攻侵略性，單節11投7中的外線攻勢迅速拉開比分，谷毛唯嘉、陳范柏彥與多比接連在外線放冷箭。領航猿一哥盧峻翔雖在首節獨拿10分試圖抗衡，但首節結束獵鷹仍以28比24保有領先。次節，領航猿進攻端突然陷入當機，單節僅得12分、半場僅進帳36分，均創下PLG本賽季半場與單節得分新低；反觀獵鷹持續猛攻，單節再轟28分，多比一人在次節就貢獻10分，半場結束獵鷹已建立56比36的20分領先優勢。

易籃後，獵鷹記取前次交手在領先下被逆轉的教訓，第三節進攻更加殘暴，洋將多比、翟蒙與華裔射手种義仁聯手爆發，單節再度飆進7記三分球轟下39分，將領先優勢一度擴大到40分以上，前三節打完獵鷹就以95比57，讓比賽早早進入垃圾時間。雖然領航猿在第四節初試圖追趕，但因先前失分過多，最終仍無力回天。

獵鷹今日共有5人得分上雙，多比替補上陣貢獻27分、8籃板為全隊之最，谷毛唯嘉進帳18分、8助攻，陳范柏彥挹注15分，種義仁則有14分表現；落敗的領航猿，全場出現18次失誤成為落敗主因，攻守兩端均顯得失序。洋將米爾納貢獻15分、8籃板，阿提諾進帳14分、7籃板，一哥盧峻翔此役出賽時間不到20分鐘，以12分作收

此役對獵鷹本土前鋒陳范柏彥而言意義非凡，上週他在富邦勇士主場迎來自己的表現低迷又碰到26歲生日，讓他心情大受影響，但今日他以高效表現證明身價，賽後他表示，上週打完後完全沒心情過生日，打了一場很不好的球，非常感謝教練柯納在練球後的鼓勵，「教練告訴我那只是一場球賽，賽季還很長，要相信自己與隊友。陳范柏彥強調，大家為了這一場比賽付出了所有努力，他非常高興能助隊成為本季首支打倒衛冕軍的隊伍。

獵鷹110比84勝領航猿。多比27分、谷毛唯嘉18分8助攻、陳范柏彥15分；領航猿米爾納15分、阿提諾14分、盧峻翔12分。。

關鍵字： PLG台南台鋼獵鷹桃園璞園領航猿三分球

