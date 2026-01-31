0比3驚天逆轉！萊巴金娜力退世界球后　成亞洲第3位澳網女王

▲哈薩克名將萊巴金娜（Elena Rybakina）在決勝盤一度0比3落後的絕境下上演驚天大逆轉。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

眾所矚目的2026年澳洲網球公開賽女單決賽31日於拉沃球場（Rod Laver Arena）登場，賽會第5種子、哈薩克名將萊巴金娜（Elena Rybakina）在決勝盤一度0比3落後的絕境下上演驚天大逆轉，最終歷經三盤大戰，以6比4、4比6、6比4力退當今世界球后、頭號種子莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），萊巴金娜不僅成功報了2023年澳網決賽負於對手的一箭之仇，更奪下職業生涯首座澳網后冠，這也是她繼2022年溫網後的第2座大滿貫金盃。

萊巴金娜開賽手感火熱，首局即展現強勢底線攻擊完成破發，迅速建立起2比0的領先，莎巴蓮卡雖在第8局一度逼出2個破發點，但萊巴金娜頂住壓力，依靠高水準的發球化解危機，首盤耗時37分鐘，她就率先以6比4先拔頭籌。次盤回來，經驗豐富的莎巴蓮卡展開猛烈反擊，雙方在各自保發的拉鋸戰中纏鬥至4比4平手，莎巴蓮卡在第10局抓住萊巴金娜狀態波動的機會實現關鍵破發，以6比4扳回一盤，將比賽拖入決勝盤。

戰況在決勝盤初段一度呈現一面倒，莎巴蓮卡在第2局率先破發成功，隨後保發取得3比0的夢幻開局。然而，身處劣勢的萊巴金娜並未崩盤，她冷靜調整節奏，在第5局與第7局兩度完成破發，一舉連贏5局，反倒以5比3聽牌。關鍵第10局，萊巴金娜在自己的發球勝賽局中表現得極其冷靜，最後以一記時速驚人的「再見 ACE」鎖定勝局，在全場觀眾的驚呼聲中捧回生涯首座澳網女單冠軍。

▲頭號種子莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）。（圖／路透）

這場勝利為萊巴金娜寫下多項輝煌紀錄，她正式成為繼李娜與大坂直美之後，史上第3位在澳洲網球公開賽奪得女單冠軍的亞洲球員。同時，萊巴金娜對陣世界前十（TOP10）選手的交鋒紀錄也擴大至驚人的10連勝。憑藉這座冠軍，她在2026賽季至今已寫下20勝1負的傲人戰績。此役過後，雙方的生涯對戰紀錄被改寫為萊巴金娜7勝8負。

萊巴金娜在頒獎典禮上感性表示，能在墨爾本公園完成這場逆轉復仇是夢想成真，這座獎盃不僅是對她技術的肯定，更是對她意志力的最佳回報。