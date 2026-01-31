王威晨看好經典賽中華隊　顏值升級笑稱「換了更帥的隊長」

▲中信兄弟球團「Run with the Brothers」路跑活動球員，許基宏、陳琥、王威晨、黃韋盛出席。（圖／名衍行銷提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟隊長王威晨今（31）日出席球團「Run with the Brothers」路跑活動，談到即將到來的新球季，他直言目標很單純，「除了希望健康出賽，去年輸掉了，今年就是希望能把冠軍拿回來。」

王威晨於2021年接下隊長重任，21、22、24年率隊闖進台灣大賽並奪冠，不過去年在總冠軍戰遭樂天桃猿上演「下剋上」，以1勝4敗無緣封王，也成為他擔任隊長以來首次在台灣大賽吞敗。外界關注他今年是否續任隊長，王威晨僅笑說，「開訓那天（2月2日）就會知道了。」

回顧上季表現，王威晨因角色調整，鎮守三壘僅出賽32場，寫下生涯單季新低，多數時間轉任指定打擊，仍繳出100支安打、打擊率2成93的成績。他表示，球員生涯難免累積傷勢，但休賽季一樣很早就開始訓練，「跟往年一樣，季後會好好加強自己。」

休季期間，王威晨也帶著隊友陳琥一同訓練。陳琥透露，休賽季主要針對不足之處加強，並以身體健康作為新球季首要目標。陳琥也分享近況。他表示，休賽季主要針對過往不足之處進行調整，特別著重在身體狀況的維持與強化，「今年最重要的目標就是健康，把身體顧好，才能在球季中穩定出賽。」





▲陳琥。（圖／名衍行銷提供）

談到今日路跑活動，王威晨笑說，因為平時訓練就有跑步課表，反而很少參加路跑活動，但仍鼓勵球迷多運動、享受運動樂趣；陳琥則打趣自己多半是跑跑步機，也希望大家持續支持路跑活動。

媒體進一步提到國家隊話題，詢問他如何看待本屆陣容與自己當年參與經典賽時的差異，王威晨先是幽默反問「你說顏值喔？」引發現場笑聲，隨後笑說，「就換了一個更帥的隊長啊。」接著又補一句，「雖然不願意承認啦，沒有啦，開玩笑。」

王威晨隨即回到正題，他表示，這支中華隊以世界12強賽冠軍班底為核心，近幾次國際賽，中華隊表現都相當出色，他也對本屆賽事抱持高度期待，「我很看好他們，希望每一場比賽都能夠獲勝。」

「這個團隊會越來越好、越來越完整。希望是可以往更好的方向，包括以後的中華隊也是。」王威晨說。





▲王威晨。（圖／名衍行銷提供）