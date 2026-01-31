林多因保險限制確定缺席經典賽　波多黎各戰力受損

▲大都會明星球員林多（Francisco Lindor）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

效力紐約大都會的明星游擊手林多（Francisco Lindor ）確定將缺席2026年世界棒球經典賽（WBC），無法代表波多黎各隊出賽。美國職棒球員工會（MLBPA）今代表林多發表聲明，指出主因在於他休賽季初接受右手肘清理手術，受限於保險規定，最終未能取得參賽資格。

聲明中指出：「由於Francisco Lindor在今年休賽季初接受右手肘清理手術，他將無法代表波多黎各隊參加 2026 年世界棒球經典賽。Francisco對此感到相當失望，但因WBC保險相關限制，他不符合出賽條件。不過，他將能完整參與球隊所有春訓活動。」

林多原本預計在本屆經典賽中再次擔任波多黎各隊隊長。回顧2023年經典賽，他打擊率高達 .450，貢獻5分打點，率隊闖進八強，但最終不敵墨西哥無緣晉級四強。

現年 32 歲的林多剛結束一個表現亮眼的賽季，2025 年繳出 .811 的 OPS、31 支全壘打與 31 次盜壘，並獲選為國聯明星賽先發游擊手，仍是聯盟最具影響力的內野球星之一。

此外，大都會陣中原本規劃參加經典賽的球員不只林多，投手麥連（Nolan McLean）與霍姆斯（Clay Holmes ）仍預計將代表美國隊出賽。