不再私下直播！林立澄清對球團無惡意　與林泓育醞釀互動新點子

▲▼2026樂天桃猿開訓，林立。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026樂天桃猿開訓，林立。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿31日在桃園大本營舉行開訓儀式，陣中核心林立受訪談到休賽季曾在個人社群開直播、引發外界熱議一事，他強調直播初衷只是與球迷互動、並非針對球團，「我們開直播只是單純大家聊天，其實也沒有去多說什麼。」不過林立也坦言，考量影響力與可能牽動球團觀感，未來應該不會再以類似方式開直播。

林立直言，休賽季直播之所以引發高度關注，主因在於球團議題容易被放大解讀，「所以很可惜，我們接下來可能就不會再直播了，因為怕我們講太多影響球團的問題。」他表示，球員私下聊天無惡意，也有向球團說明立場，「對球團也是有點不好意思，但我們也沒有什麼惡意，就是單純大家聊聊天。」

儘管暫時踩煞車，林立仍提出另一種更「可控」的方式：若能像啦啦隊經營直播平台，讓球員在合適的管道與球迷交流，或許反而是加分；他提到，若能加入球團既有的直播平台規劃，「我覺得是不錯，但我相信球團應該是不願意讓我們進去。」不過他也補充，自己和林泓育私下曾聊過類似想法，認為球團若願意規劃球員直播，會是新的嘗試方向。

「就跟啦啦隊一樣，她們也可以直播，為什麼我們不行？」林立笑說，啦啦隊能透過直播與粉絲互動，球員同樣也能在不影響球隊前提下，分享日常、聊棒球，「我們私下直播其實就跟球迷一起聊聊天，說不定也是行銷自己，對球隊也是正面的加分。」

桃猿去年奪冠後，球團在季後出現教練團異動，加上賽季期間多起事件引發討論，讓休賽季球員直播內容格外受到關注；林立也盼外界理解球員初衷，強調未來若要再做相關互動，會希望是在更完善的規劃與共識下進行。

