二軍回桃園遇天候挑戰　森井誠之強調「One Team」理念

▲森井誠之。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿新球季展開，針對外界關注的桃園基地與訓練環境議題，球團代理領隊森井誠之於開訓活動中主動說明；他表示今年二軍回到桃園訓練，確實面臨北部天氣條件與場地使用上的挑戰，但球團對去年所發生的相關問題「完全理解，也已著手改善」，目前整體狀況正朝正面的方向發展。

森井誠之指出，相較南部較為穩定的天候，北部在訓練安排上需要更多彈性與配套，因此球團早在去年球季結束後，便開始針對場地、訓練流程與後勤支援進行調整與改善，「相關問題我們並不是現在才注意到，而是從去年就已經掌握，也持續在處理。」

他強調，改善的核心目標，就是讓選手能夠在更穩定、安心的環境中專心訓練，不必為場外因素分心；隨著各項措施逐步到位，選手的回饋也趨於正向，「只要選手能專注在訓練與比賽上，我相信球隊自然會變得更強。」

在訓練配置上，球團也將一、二軍能夠就近訓練視為重要優勢；森井誠之表示，一軍與二軍在相同區域活動，有助於教練團即時觀察、調整與溝通，也更能落實球隊所強調的「One Team」經營理念，「不只是戰力整合，更是文化上的連結。」

除了硬體與訓練層面，森井誠之也提到，球團未來將在資訊對外溝通上更加透明，盼能多分享球隊內部正面的故事與進展，拉近與球迷之間的距離；他坦言過往關於球隊內部努力與改善的訊息，對外曝光相對有限，「接下來希望讓球迷看到更多球隊真實的一面，不只是比賽結果，也包含過程與改變。」

森井誠之強調，桃園基地的調整與改善並非短期工程，而是持續進行中的課題。球團希望透過穩定的訓練環境、清楚的經營理念與更開放的溝通方式，讓球隊與球迷之間建立更緊密的連結，一起迎接新球季的挑戰。