運動雲

>

二軍回桃園遇天候挑戰　森井誠之強調「One Team」理念

▲▼2026樂天桃猿開訓，領隊森井誠之。（圖／記者李毓康攝）

▲森井誠之。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿新球季展開，針對外界關注的桃園基地與訓練環境議題，球團代理領隊森井誠之於開訓活動中主動說明；他表示今年二軍回到桃園訓練，確實面臨北部天氣條件與場地使用上的挑戰，但球團對去年所發生的相關問題「完全理解，也已著手改善」，目前整體狀況正朝正面的方向發展。

森井誠之指出，相較南部較為穩定的天候，北部在訓練安排上需要更多彈性與配套，因此球團早在去年球季結束後，便開始針對場地、訓練流程與後勤支援進行調整與改善，「相關問題我們並不是現在才注意到，而是從去年就已經掌握，也持續在處理。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他強調，改善的核心目標，就是讓選手能夠在更穩定、安心的環境中專心訓練，不必為場外因素分心；隨著各項措施逐步到位，選手的回饋也趨於正向，「只要選手能專注在訓練與比賽上，我相信球隊自然會變得更強。」

在訓練配置上，球團也將一、二軍能夠就近訓練視為重要優勢；森井誠之表示，一軍與二軍在相同區域活動，有助於教練團即時觀察、調整與溝通，也更能落實球隊所強調的「One Team」經營理念，「不只是戰力整合，更是文化上的連結。」

除了硬體與訓練層面，森井誠之也提到，球團未來將在資訊對外溝通上更加透明，盼能多分享球隊內部正面的故事與進展，拉近與球迷之間的距離；他坦言過往關於球隊內部努力與改善的訊息，對外曝光相對有限，「接下來希望讓球迷看到更多球隊真實的一面，不只是比賽結果，也包含過程與改變。」

森井誠之強調，桃園基地的調整與改善並非短期工程，而是持續進行中的課題。球團希望透過穩定的訓練環境、清楚的經營理念與更開放的溝通方式，讓球隊與球迷之間建立更緊密的連結，一起迎接新球季的挑戰。

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄭宗哲又遭國民DFA！季後第4度逼近紀錄 美媒點出主因

鄭宗哲又遭國民DFA！季後第4度逼近紀錄 美媒點出主因

桃猿第一波談薪出爐！林智平、成晉等4人簽複數年　整體進度達9成

桃猿第一波談薪出爐！林智平、成晉等4人簽複數年　整體進度達9成

台灣史上首位世界冠軍！林雨潔埃及奪金、U17世界排名登上第一

台灣史上首位世界冠軍！林雨潔埃及奪金、U17世界排名登上第一

快訊／終結對戰5連敗！喬科維奇五盤力克辛納、相隔3年再闖澳網男單決賽

快訊／終結對戰5連敗！喬科維奇五盤力克辛納、相隔3年再闖澳網男單決賽

前富邦悍將左投陳冠勳赴中國代表作！冠軍賽7局飆8K無失分奪勝

前富邦悍將左投陳冠勳赴中國代表作！冠軍賽7局飆8K無失分奪勝

從「0韓援」到全恩菲領銜韓籍三本柱　新北國王曝改變最大關鍵

從「0韓援」到全恩菲領銜韓籍三本柱　新北國王曝改變最大關鍵

林昱珉獲邀大聯盟春訓！響尾蛇台灣火球男拚開季　5台將創盛況

林昱珉獲邀大聯盟春訓！響尾蛇台灣火球男拚開季　5台將創盛況

38歲不老傳奇！喬科維奇5盤大戰逆轉辛納　曝比賽強度是致勝關鍵

38歲不老傳奇！喬科維奇5盤大戰逆轉辛納　曝比賽強度是致勝關鍵

40歲還能談複數年！林智平自己都意外　3年前差點轉教練？

40歲還能談複數年！林智平自己都意外　3年前差點轉教練？

場上崩潰砲轟裁判護航艾卡拉茲　茲韋列夫賽後記者會表達自己看法

場上崩潰砲轟裁判護航艾卡拉茲　茲韋列夫賽後記者會表達自己看法

【又傳丟包！】「小孩太吵」一家4口被請下車　桃園喜來登：已懲處司機

熱門新聞

鄭宗哲又遭國民DFA！季後第4度逼近紀錄 美媒點出主因

桃猿第一波談薪出爐！林智平、成晉等4人簽複數年　整體進度達9成

台灣史上首位世界冠軍！林雨潔埃及奪金、U17世界排名登上第一

快訊／終結對戰5連敗！喬科維奇五盤力克辛納、相隔3年再闖澳網男單決賽

前富邦悍將左投陳冠勳赴中國代表作！冠軍賽7局飆8K無失分奪勝

從「0韓援」到全恩菲領銜韓籍三本柱　新北國王曝改變最大關鍵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄭宗哲4度遭DFA！美媒分析主因

2桃猿首波談薪出爐!林智平等4人簽複數

3台灣首位擊劍世界冠軍　林雨潔埃及奪金

4報仇了！喬科維奇隔3年再闖澳網決賽

5前富邦悍將左投投出赴中國代表作！

最新新聞

1王威晨看好經典賽中華隊：換更帥隊長

2波多黎各壞消息！林多缺席經典賽

3球員直播有空間？林立拋新想法

4森井誠之強調「One Team」理念

5林立談因傷缺席WBC

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

冬奧混血正妹谷愛凌奪金牌　大威廉絲、蘇翊鳴全來祝賀

競速滑冰1500公尺無緣獎牌　黃郁婷13日再拚500公尺！

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【發射5秒後墜海灘】台版彈簧刀「鈍了」！　中科院：無人機翼面控制失效

曾沛慈尾牙唱一半慘摔！　笑：還好你們都是醫護

【阿嬤超強平衡術？】闖紅燈撞腳踏車竟沒摔　催油門直接落跑

【玩得太上頭】萌貓咬媽一口被念！窩爸身上一臉委屈狂碎念XD

【連燒5間店】家具行全面燃燒！ 大火黑煙竄天
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366