因傷缺席WBC　林立：讓年輕球員去打「他們也可以」

▲2026樂天桃猿開訓，林立。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿主砲林立新球季開訓，外界關心他手部傷勢恢復狀況；林立今（31日）受訪時坦言，目前仍需透過實際練習觀察，「現在還不知道，練習才知道，」他表示，這段時間以治療與休息為主，技術訓練進度相對放慢，開訓後才是檢視狀況好壞的關鍵時刻。

林立指出，傷勢是否完全無礙，仍得視練習反應而定，「如果是好的，那更好；如果不好的話，就再給他一點時間。」

他也透露，這是季後賽結束後首次較完整進行技術層面的訓練，不過先前傷勢屬於輕微狀態，即便進行簡單活動或重量訓練都未受到太大影響，「今天練習應該也不會有太大問題，希望啦。」

談到未參與世界棒球經典賽（WBC）的決定，林立直言，關鍵仍在身體考量。他解釋，過去幾個球季球隊都打進季後賽，賽季結束時間相對較晚，休息與恢復期本就不充裕，「再加上這次受傷的時間比較久，所以才會決定不參加。」

林立也強調，中華隊並非一定需要特定球員，「其實還有很多很好的選手，包括旅外的也都有回來，」他認為，讓年輕、較少國際賽經驗的球員獲得機會，反而能為球隊帶來更多可能性。

他直言，這是一個世代與時間的轉換，「沒有試過也不知道，讓他們去打，讓大家看到其實這些人也可以。」