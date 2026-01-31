運動雲

瞄準石垣島交流賽　許賀捷盼把日本訓練成果搬上場

▲許賀捷。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿今（31日）舉行春訓開訓典禮，年輕小將許賀捷受訪回憶去年與球團赴橫濱DeNA秋訓與Next Base訓練中心帶給他最深刻的印象，直言他們訓練「不追求量、而是把每個細節做到好」，也讓他在新球季目標更明確：把守備穩定性拉起來，並期待下個月石垣島交流賽能把休賽季重訓成果反映在場上。

談到橫濱訓練方式，他坦言原本以為「量會超級多」，實際到當地後反而被震撼，「他們的量其實沒有很多，比較注重在質這個方面，希望每個細節都做到好，而不是要求那個量，」他也提到，當地訓練氛圍與精神狀態令人印象深刻，「他們精神都很好，氣氛、氛圍都很好。」

至於台灣與橫濱訓練最大差異，許賀捷認為在「目的性」上感受最明顯，「因為他們都會很要求每個細節都要做到，」這樣的訓練思維也讓他回到球隊後更清楚自己需要補強的方向。

許賀捷坦言，去年季末一軍出賽機會增加後，自己最想改善的是「守備的穩定性」，也因此在日本期間不斷向當地教練請益，「要怎麼樣接球才可以讓自己比較流暢、可以更穩定，」他透露本次春訓也持續針對守備做調整，「一直多接，每天練完教練都有幫我特守。」

談到新球季展望，許賀捷把「健康」放在第一順位，「目標就是希望可以身體健康，然後一整年都在一軍，可以穩定出賽，」至於即將到來的石垣島交流賽，他希望藉由實戰驗收休賽季成果，「希望在打擊方面，可以展現出我在休賽季期間做的那些重訓，反映在球場上；還有守備的穩定度，希望可以透過這次交流賽表現出來。」

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒許賀捷

