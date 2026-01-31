柯瑞右膝傷退！格林達陣雙里程碑　勇士末節逆襲卻功虧一簣

運動雲

▲金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在第三節因右膝痠痛提前退場。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

金州勇士31日在主場迎戰底特律活塞，雙方從開賽就上演進攻大戰，然而活塞易籃後火力全開將領先分數拉開到20分之多，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）挺身而出率隊追分，但卻因右膝痠痛被迫提前退場，在少了柯瑞的情況下，勇士儘管全隊在末節展現強大韌性一度追至3分差，但最終仍以124比131不敵東區龍頭活塞。

開賽雙方就上演進攻大戰，勇士靠著格林（Draymond Green）的三分打與穆迪（Moses Moody）的外線取得8比4領先，然而活塞射手羅賓森（Duncan Robinson）隨即回敬三分雨，單節狂飆12分率隊打出10比2高潮，首節結束勇士以37比45落後。次節，活塞持續施壓將分差擴大至15分，勇士雖有格林與桑托斯在外線連續命中，但活塞核心康寧漢（Cade Cunningham）在半場結束前連拿5分穩住局勢，助活塞以77比64帶著13分優勢進入下半場。

易籃後，活塞一度在康寧漢與杜倫（Jalen Duren）聯手下將領先拉開至20分之多，為了拯救陷入絕境的球隊，柯瑞挺身而出，單節獨拿10分包含一次關鍵「三分打」，帶領勇士回敬13比2的反擊波追至個位數分差，然而在第三節還剩4分28秒時，柯瑞在一次對抗上籃後感到右膝不適，隨即返回更衣室並宣布不再回歸，退場前他出賽25分鐘，16投7中包含4記三分球，得到23分、2助攻與1阻攻。

最末節勇士在少了柯瑞的情況下發動最後反撲，希爾德（Buddy Hield）與梅爾頓（De'Anthony Melton）接連命中外線，在還剩下6分15秒時追至114比117，只是關鍵時刻康寧漢再度挺身而出飆進三分穩定軍心，加上哈里斯（Tobias Harris）末段穩定的罰球輸出，最終活塞以7分之差帶走勝利。

勇士格林繳出15分、7籃板與7助攻，此役他也達成職業生涯8000分與800記三分球的雙重里程碑，成為勇士隊史繼柯瑞與湯普森（Klay Thompson）後，第三位達成800記外線神蹟的球員，其餘球員梅爾頓進帳18分，桑托斯（Gui Santos）貢獻16分。

▲▼金州勇士格林達成職業生涯8000分與800記三分球的雙重里程碑。（圖／達志影像／美聯社）

▲金州勇士格林達成職業生涯8000分與800記三分球的雙重里程碑。（圖／達志影像／美聯社）

活塞康寧漢則有29分、11助攻的明星級表現，杜倫（Jalen Duren）挹注21分、13籃板。

