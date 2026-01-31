運動雲

效率！唐西奇22分鐘轟30分大三元　超越字母哥登頂年代得分王

▲湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人31日作客以142比111擊潰華盛頓巫師，看板球星「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic）此役更打出了載入史冊的蓋世一夜，僅用時18分04秒便在上半場達成大三元，不僅刷新了由魔術強森（Magic Johnson）、詹姆斯（LeBron James）與布萊恩（Kobe Bryant）等前輩共同保持的湖人隊史最快紀錄，在NBA歷史上也位居第5快。

面對攻防效率皆處於聯盟墊底的巫師，唐西奇（Luka Doncic）從首節便開啟「神之模式」，半場出賽19分鐘就投13中9（包含5記三分球），繳出26分、11助攻與10籃板的恐怖數據，憑藉首節命中的三分球，他以26歲331天的年齡，正式超越塔圖姆（Jayson Tatum）的26歲362天紀錄，成為NBA歷史上達成常規賽1500記三分球最年輕的球員。

根據《Sportradar》數據顯示，唐西奇是自1997年以來，唯一一位能在單場比賽上半場就達到至少25分、10籃板和10助攻的球員，且他在今日達成了生涯第二次（前一次為2023年效力獨行俠時），是歷史唯一的雙紀錄保持者。上一位能在半場完成大三元的則是老鷹隊強森（Jalen Johnson），他在2025年12月5日曾繳出11分、12助攻與10籃板的半場成績單。

賽後受訪時，唐西奇（Luka Doncic）展現謙遜態度，他直言：「這絕對不容易。看起來或許簡單，但事實並非如此。能保持這樣的狀態感覺很好。」

湖人主帥JJ Redick（JJ Redick）對於唐西奇的統治力感到震撼，他表示：「這很難用言語形容，因為我們大多數人都無法想像能打得那麼好。當你基本上只要過半場，對方就必須派上第二名防守者，而我們是在打4對3時，這對另一支球隊具有毀滅性。」

而唐西奇僅用時22分鐘便達成「30分級大三元」，刷新NBA史上最快紀錄，這也是他生涯第53次達成30分大三元，排名歷史第2，僅次於「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的106次，憑藉此役表現，他也正式超越安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）成為2020年代的新得分王。

