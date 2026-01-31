運動雲

>

生涯首張複數年合約到手！　張閔勛盼再助桃猿拿下一冠

▲▼2026樂天桃猿開訓，張閔勛。（圖／記者李毓康攝）

▲2026樂天桃猿開訓，張閔勛。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿隊今（31日）春訓開訓，同日球團也公布第一波談薪結果，其中捕手張閔勛獲肯定簽下2年複數年合約；張閔勛受訪坦言，這是自己生涯首次拿到複數年合約，「去年球隊拿冠軍、我也拿獎，算是球隊對我的肯定」，同時也提醒自己要更努力，「希望再幫球隊拿一個冠軍。」

張閔勛表示，自己心裡一直渴望能拿到更好的合約甚至複數年，這幾年在球隊多半擔任主要蹲捕角色，也認為自己對球隊有所貢獻，「這3、4年都進季後賽，我覺得這幾年有幫助球隊蠻多的，真的很感謝球隊給我這個肯定，」他也透露，過程中確實有跟經紀人討論並提出「複數年」的方向。

談到合約年限選擇，張閔勛透露球團提供兩種版本，最後由自己選定2年方案；他解釋，選擇兩年的原因並非特別設想，而是希望兩年後再重新檢視自己，「兩年完之後我希望再檢視自己一次，希望再拿更好的合約。」

除了場上表現，張閔勛也提到自己想扮演更成熟的角色，把經驗分享給隊友與學弟；他提及，自己歷經過高低起伏，因此希望未來學弟遇到低潮或困難時，能用自身經驗協助，「不管是好的時候或不好的時候，我希望能用那個力量、我的經驗幫助他們。」

張閔勛去年球季表現受到肯定，獲得最佳9人捕手獎項；桃猿球團今日公布談薪結果時也同步宣布，張閔勛與球團簽下2年複數年合約，兩年月薪分別為32萬、36萬，同批談薪名單中，球團也與林智平、成晉、林承飛等人簽下複數年合約，展現對核心戰力的高度肯定。

